📰 Хотя август традиционно считают опасным месяцем для рубля, в банках ожидают укрепления нацвалюты: в конце лета она может зафиксироваться на уровне ниже 73 рублей за доллар, пишут «Известия» со ссылкой на предположения аналитиков крупных кредитных организаций. Семь из 16 опрошенных экспертов считают, что в августе рубль продолжит дорожать, еще шесть экспертов полагают, что нацвалюта сдаст позиции, но значительно не подешевеет и останется ниже 74 рублей за доллар. Оставшиеся трое дали свой прогноз только до конца года: в соответствии с ним рубль вырастет до 71,5—72 рублей за доллар на фоне новых квот по добыче нефти ОПЕК+ и замедления роста цен.

📰 В первом полугодии 2021 года количество переводов, совершенных россиянами через Систему быстрых платежей (СБП), по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, выросло втрое, а сумма трансакций — в 2,5 раза, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Банка России. По прогнозам регулятора, тренд продолжится в том числе благодаря новому функционалу системы. Крупнейшие банки (топ-10 по активам) это подтвердили. Эксперты уверены: в течение ближайших двух-трех лет СБП станет основным каналом как для переводов, так и для платежей в России. Кроме того, СБП все чаще используется не только при переводах между банковскими счетами и оплате товаров и услуг, но и, например, для пополнения брокерских счетов, добавили эксперты.

📰 Частные инвесторы стали активно вкладываться в коммерческую недвижимость, пишут «Известия» со ссылкой на данные участников рынка. По их оценкам, спрос на такие помещения за год вырос на 15%. Интерес инвесторов к коммерческим помещениям связан с сильным подорожанием жилья и, соответственно, долгой окупаемостью, а некоторая коммерческая недвижимость, в частности торговые помещения, наоборот, стали дешевле на 20%. Кроме того, интерес растет из-за ужесточения условий выдачи льготной ипотеки на новостройки, отмечают эксперты. При этом коммерческие площади можно сдавать в аренду без отделки, в отличие от жилья, что выступает большим преимуществом, считают аналитики, а цена за «квадрат» растет медленнее, чем на жилье. Наример, торговые помещения на первых этажах в Москве стоят 420 тыс. рублей за «квадрат». Год назад аналогичный показатель составлял 402 тыс. рублей, в июле 2019 года — 380 тыс. рублей, подчеркнули участники рынка.

📰 Публичное размещение акций компании Robinhood Markets Inc., которая специализируется на доступе розничных инвесторов на фондовый рынок, может стать показательным с точки зрения работы с таким инвестором, пишет «Коммерсант». Дав своим частным клиентам до 30% от предлагаемого объема, компания разместилась по минимальной границе ценового диапазона. Однако уже на вторичных торгах акции упали более чем на 8%. По мнению экспертов, это связано с тем, что в IPO в основном участвуют только институциональные инвесторы, а в первый день торгов цена разгоняется уже за счет ретейл-инвесторов. Размещение фактически оказалось провальным, так как при широкой известности и суммарных инвестициях в 5,6 млрд долларов компания провела IPO по нижней границе диапазона размещения, отметили аналитики.



📰 Группа «Аэрофлот» договорилась с «ВТБ Лизингом» об отсрочке платежей по 67 самолетам, пишет «Коммерсант» : так, группа должна была единовременно выплатить 160 млн долларов в июле 2021 года, однако теперь сможет равномерно погашать их до конца 2023 года. Эксперты полагают, что перевозчик направит высвободившиеся средства на погашение более дорогих банковских кредитов. По их мнению, переговоры о продлении «пандемических» уступок ведут со своими лизингодателями и другие авиакомпании. Всего в парке «Аэрофлота» 221 самолет, у всей группы — 336 самолетов. Большинство из них находится в операционном лизинге, отмечают аналитики. Если авиасообщение будет восстанавливаться медленнее, то 60% сформировавшейся задолженности перейдет на 2025 год, уверены эксперты.

Анна КОМАРОВА