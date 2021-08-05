ВТБ и экосистема недвижимости «Метр квадратный» запустили сервис удаленного подписания документов. Об этом в четверг сообщили в кредитной организации.

Новой технологией могут воспользоваться партнеры-застройщики и их клиенты, приобретающие недвижимость, в том числе с помощью ипотечного кредита. Онлайн-сервис позволяет застройщику, клиенту и банку подписывать все документы по сделке в едином личном кабинете застройщика.

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«Ранее застройщики и их клиенты могли воспользоваться сервисами безопасных расчетов и электронной регистрации от «Метра квадратного», что уже сокращало срок проведения сделки и позволяло гарантировать защиту расчетов между сторонами. Сервис удаленного подписания документов позволил всем участникам сделки вести всю коммуникацию в дистанционном режиме в едином пространстве, что экономит время на проведение процедуры», — отмечается в релизе.

Чтобы воспользоваться сервисом, застройщик заказывает у «Метра квадратного» усиленную квалифицированную электронную подпись. Затем в сервисе подписания с ее помощью визируется весь пакет документов. На финальном этапе бумаги вместе с договором-основанием направляются в Росреестр через «Сервис электронной регистрации» от «Метра квадратного», после чего сделка регистрируется онлайн. В ВТБ подчеркивают, что для передачи данных в Росреестр используется защищенный канал, обеспечивающий сохранность персональных данных клиента.



В настоящий момент «Метр квадратный» сотрудничает более чем с 1,1 тыс. застройщиков. У экосистемы 21 банк-партнер.