Сербский филиал группы Raiffeisen Bank International AG — Raiffeisen banka a.d. подписал соглашение о приобретении у Credit Agricole S.A. 100% акций Crеdit Agricole Srbija (Crеdit Agricole Srbija a.d. Novi Sad и Crеdit Agricole Leasing Srbija d.o.o.). Об этом сообщил Райффайзенбанк, российский банк группы RBI, уточнив, что для успешного завершения сделки требуется согласование регулятора.

«Ожидается, что приобретение Crеdit Agricole Srbija повлияет на коэффициент CET1 RBI примерно на 16 базисных пунктов. Финальные цифры зависят от показателей отчетности на момент закрытия сделки, которое ожидается к концу I квартала 2022 года», — отмечается в релизе.

«Сербия — это очень интересный рынок для нас. Приобретение Crеdit Agricole Srbija идеально отвечает стратегическим целям нашего банка в Сербии и поддерживает наши амбиции роста на рынке», — сказал глава группы RBI Йохан Штробль.

Crеdit Agricole Srbija обслуживает около 356 тыс. клиентов. «Банк занимает лидирующие позиции в финансировании сельскохозяйственного бизнеса, занимая более 20% рынка, и очень хорошо дополнит профиль деятельности Raiffeisen banka a.d. По состоянию на конец II квартала 2021 года совокупные активы Crеdit Agricole Srbija составляли 1,3 млрд евро, в то время как совокупные активы Raiffeisen banka a.d. — 3,4 млрд евро», — указывают в группе RBI.



По итогам успешного завершения сделки планируется объединение Crеdit Agricole Srbija и Raiffeisen banka a.d.