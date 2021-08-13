Клиенты сразу нескольких государственных и частных банков Белоруссии массово жалуются на проблемы с международными платежами: многим не приходят деньги из-за рубежа, сообщает Sputnik . В частности, о проблемах заявили клиенты клиенты БСБ Банка, «Дабрабыта», БПС-Сбербанка, БелВЭБа, Беларусбанка, Белагропромбанка, Приорбанка и Альфа-Банка.

Как пояснили в пресс-службе Альфа-Банка в Белоруссии, клиенты банков могут столкнуться со сложностями во время операций, совершаемых при помощи международной системы совершения платежей SWIFT.

«Мы каждый день выполняем обязательства перед нашими клиентами и непрерывно отправляем и получаем сотни переводов в самые разные точки земного шара. Последнее время с единичными операциями, совершаемыми при помощи SWIFT, возникают сложности», — отметили в финучреждении.

В Альфа-Банке предположили, что это происходит из-за того, что у банков-посредников за рубежом, через которых совершается перевод, пока не выработаны внутренние правила работы с переводами в/из Белоруссии в свете недавно введенных санкций.

«Как только банки-партнеры выработают регламенты взаимодействия, проблема решится. Правда, на это может уйти несколько месяцев», — заявили в банке. Там также добавили, что в отношении белорусской «дочки» Альфа-Банка какие-либо санкции или ограничения не вводились.

Напомним, Евросоюз ввел 24 июня экономические секторальные санкции против Белоруссии, которые вступили в силу с 25 июня. Они включают запрет европейским инвесторам осуществлять долгосрочное кредитование на сроки более трех месяцев белорусских государственных структур, компаний и банков с государственным участием свыше 50%.