«Сбер» закрыл сделку по покупке приложения для бизнес-коммуникаций Jivo, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Сбер» объявил о завершении сделки по покупке коммуникационной платформы Jivo (ООО «Живой Сайт»), банк получил 100% компании. Основатели платформы продолжат работать в компании: Тимур Валишев — в роли генерального директора, Николай Иванников — технического директора», — говорится в сообщении компании.



Jivo — омниканальное приложение для поддержки клиентов и продаж в онлайн-каналах. Решение объединяет в одном приложении чат для сайта с функцией сбора лидов, прием обращений из мессенджеров, приложений, соцсетей, e-mail, звонки и СМС, чат-боты и встроенную CRM, а также интеграции со всеми популярными системами аналитики, CMS и CRM.

Отмечается, что Jivo уже вошло в экосистему «Сбера». В июне Jivo объявило о запуске интеграции с приложением Instagram через официальный Messenger API. В ближайшее время ожидается партнерство с SendPulse — провайдером WhatsApp Business API. В середине августа Jivo запустит функцию видеозвонков.

«Хочу поблагодарить высокопрофессиональную команду Jivo за оперативное решение всех возникающих в ходе интеграции вопросов. Благодаря достигнутому взаимопониманию всего за несколько месяцев Jivo органично встроилось в нашу экосистему и уже создает огромную ценность для тысяч корпоративных клиентов «Сбера». Являясь лидером рынка, коммуникационная платформа Jivo популярна не только в России, но и за рубежом. Думаю, что слияние наших усилий, технологий и возможностей обеспечит сервису еще более масштабные перспективы и, конечно же, откроет новые горизонты для различных компаний экосистемы «Сбера», — прокомментировал первый заместитель председателя правления СберБанка Лев Хасис.