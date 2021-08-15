«Тинькофф» запустил всероссийский лайфстайл-квест по поддержке внутреннего туризма «Россия all Inclusive», сообщат пресс-служба компании.

«Квест направлен на развитие интереса жителей России к внутреннему туризму, путешествиям по российским городам, в которых можно интересно и насыщенно провести время летом, взглянув на них под новым углом», — говорится в релизе.

После регистрации и выбора города пользователю 23 августа придет уведомление о старте квеста. Далее начнется этап заданий, среди которых, например:

отправиться на поиски продуктов для пикника;

ответить на вопросы в квизах про всеми любимые Минеральные воды;

выложить фото со своего отдыха в сторис;

купить с повышенным кэшбэком;

приобрести тревел-страховку с большой скидкой по секретному промокоду и билеты с кэшбэком 10%;

подобрать спортивную экипировку для походов со скидками;

получить промокоды на авиабилеты в «Тинькофф Путешествиях» за брони отелей;

кинуть монетку на память в «Инвесткопилку»;

удвоить свой баланс счета в «Тинькофф Мобайле»;

прокатиться на такси с кэшбэком 15% и не только.

Принять участие могут владельцы любых карт «Тинькофф», а также пользователи, которые оформят карту Tinkoff Black на странице проекта.

Для участия нужно зарегистрироваться на сайте проекта, выбрать команду своего или любого другого города-миллионника и начать выполнять задания.

В квесте можно участвовать в команде одного из 15 городов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Самара, Омск, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Воронеж, Пермь, Волгоград.

Все участники из победившего города в финале квеста разделят поровну приз в 1 млн рублей. Участнику, который набрал наибольшее количество баллов в личном зачете, будут компенсированы затраты на выполнение заданий до 200 тыс. рублей (за вычетом полученного кэшбэка).