Предложение Минэкономразвития увеличить бюджетные расходы на будущие годы поставило традиционную ежегодную подготовку закона о бюджете в необычный контекст, пишет РБК со ссылкой на обзор «Дискуссии по бюджету 2022 года» главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой. В прошлом году публичных дискуссий между ведомствами о бюджетной политике не было, отмечает она.

«Сложный выбор, перед которым стоит правительство, связан с тем, что предпочесть в конечном счете — режим экономии, который поможет ЦБ сдержать инфляцию в будущем году и станет залогом контроля за расходами в будущие периоды, или, напротив, увеличить расходы, обеспечивая большую поддержку экономике по примеру развитых стран», — отметила Орлова.

В пользу смягчения бюджетной политики, по мнению главного экономиста Альфа-Банка, играют три фактора: недостаточный экономический рост, положительная динамика бюджетных доходов и тот факт, что ускорение инфляции дает властям стимул к более быстрой индексации социальных расходов бюджета.

Профицит федерального бюджета 2021 года увеличился по итогам июля до 890,3 млрд рублей

Профицит федерального бюджета РФ по итогам семи месяцев составил около 890,3 млрд рублей, свидетельствуют данные сводки Минфина «Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь — июль 2021 года».

В этом году рост российского ВВП может составить 4,4%, как следует из обновленного в июле прогноза МВФ (совпадает с прогнозом Альфа-Банка) и стать максимальным с 2012 года, однако эти темпы роста экономики все равно будут ниже среднемировых. По ожиданиям МВФ, мировая экономика вырастет на 6% по итогам текущего года. «Так как меры бюджетной поддержки являются одной из причин постпандемического бума, это ставит вопрос о необходимости продвигать аналогичные бюджетные послабления и в России», — сказала Орлова.

Кроме того, доходы федерального бюджета за первое полугодие текущего года выросли на 24% год к году. «Мы считаем, что совокупные доходы за полный год вполне могут составить 22 триллиона рублей, или 18% ВВП, включая 12% ВВП ненефтяных доходов», — отметила главный экономист Альфа-Банка.

Но следствием смягчения бюджетной политики может стать дополнительное ужесточение монетарной политики со стороны ЦБ, напомнила Орлова. На последнем заседании совет директоров ЦБ резко повысил ключевую ставку до 6,5%, а прогноз по инфляции на 2021 год — до диапазона 5,7–6,2%. «Одобрение дополнительных бюджетных расходов на 2022 год, если оно состоится, повлечет за собой изменение правил игры в поле монетарной политики», — уверена главный экономист Альфа-Банка, добавив, что в таком случае его базовый сценарий по ключевой ставке на 2022 год придется пересмотреть на 0,3 п.п. — с текущих 6–7% до 6,3–7,3%.