Предложение Минэкономразвития увеличить бюджетные расходы на будущие годы поставило традиционную ежегодную подготовку закона о бюджете в необычный контекст, пишет РБК со ссылкой на обзор «Дискуссии по бюджету 2022 года» главного экономиста Альфа-Банка Наталии Орловой. В прошлом году публичных дискуссий между ведомствами о бюджетной политике не было, отмечает она.

«Сложный выбор, перед которым стоит правительство, связан с тем, что предпочесть в конечном счете — режим экономии, который поможет ЦБ сдержать инфляцию в будущем году и станет залогом контроля за расходами в будущие периоды, или, напротив, увеличить расходы, обеспечивая большую поддержку экономике по примеру развитых стран», — отметила Орлова.

В пользу смягчения бюджетной политики, по мнению главного экономиста Альфа-Банка, играют три фактора: недостаточный экономический рост, положительная динамика бюджетных доходов и тот факт, что ускорение инфляции дает властям стимул к более быстрой индексации социальных расходов бюджета.

В этом году рост российского ВВП может составить 4,4%, как следует из обновленного в июле прогноза МВФ (совпадает с прогнозом Альфа-Банка) и стать максимальным с 2012 года, однако эти темпы роста экономики все равно будут ниже среднемировых. По ожиданиям МВФ, мировая экономика вырастет на 6% по итогам текущего года. «Так как меры бюджетной поддержки являются одной из причин постпандемического бума, это ставит вопрос о необходимости продвигать аналогичные бюджетные послабления и в России», — сказала Орлова.

Кроме того, доходы федерального бюджета за первое полугодие текущего года выросли на 24% год к году. «Мы считаем, что совокупные доходы за полный год вполне могут составить 22 триллиона рублей, или 18% ВВП, включая 12% ВВП ненефтяных доходов», — отметила главный экономист Альфа-Банка.

Но следствием смягчения бюджетной политики может стать дополнительное ужесточение монетарной политики со стороны ЦБ, напомнила Орлова. На последнем заседании совет директоров ЦБ резко повысил ключевую ставку до 6,5%, а прогноз по инфляции на 2021 год — до диапазона 5,7–6,2%. «Одобрение дополнительных бюджетных расходов на 2022 год, если оно состоится, повлечет за собой изменение правил игры в поле монетарной политики», — уверена главный экономист Альфа-Банка, добавив, что в таком случае его базовый сценарий по ключевой ставке на 2022 год придется пересмотреть на 0,3 п.п. — с текущих 6–7% до 6,3–7,3%.

