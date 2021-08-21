Некоторые банки на текущей неделе запустили новые ипотечные продукты и скорректировали условия по действующим. Разберемся в нововведениях.



Россельхозбанк в рамках акции «Выбери свою ставку» предлагает «Ипотеку с господдержкой» по сниженным ставкам 5,3—6% годовых. Предложение действует до 1 ноября 2021 года включительно. «Ипотека с господдержкой» дает возможность приобрести жилую недвижимость по договору участия в долевом строительстве или по договору купли-продажи, заключенному с застройщиком. Заемные средства предоставляются на срок до 30 лет включительно, сумма кредита — от 100 тыс. до 3 млн рублей включительно. Кроме того, банк снизил ставки по программе «Ипотека по двум документам» на 0,2—4,8 процентного пункта в зависимости от категории клиента и типа недвижимости. Программа дает возможность получить ипотечный кредит сроком до 25 лет, предъявив только паспорт гражданина РФ и второй документ, подтверждающий личность, например водительское удостоверение. На заемные средства можно приобрести как уже готовое жилье, в том числе жилой дом с земельным участком, так и недвижимость, находящуюся на этапе строительства, которое финансируется РСХБ либо застройщиками, входящими в группу компаний «ПИК». Сумма кредита составляет до 15 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 8 млн рублей для других регионов.

Банк Казани заключил агентское соглашение с Банком Казани. Сотрудничество позволит казанской кредитной организации выдавать ипотеку широкому кругу граждан по стандартам Банка ДОМ.РФ с использованием возможностей всей основной продуктовой линейки.

Банк ДОМ.РФ снизил минимальную ставку по льготной программе «Семейная ипотека» до 4,4%. Льготная ставка фиксируется на весь срок ипотеки — до 30 лет. Максимальная сумма кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для других субъектов РФ. Первоначальный взнос — от 15%. Банк также улучшил условия программы «Дальневосточная ипотека», предусматривающей льготное кредитование на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе. Ставки снижены и начинаются сейчас от 0,4%.

Севергазбанк предоставил возможность получить отчет об оценке недвижимости для ипотечных заемщиков дистанционно. Теперь можно заказать электронный отчет и не посещать офис банка для передачи документов. Данная возможность доступна для клиентов из регионов, где есть офисы Севергазбанка, а также из тех регионов, где Севергазбанк выдает ипотеку через свою агентскую сеть.

