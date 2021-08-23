В госпрограмме по предоставлению кредитов на образование на льготных условиях могут появиться новые участники, пишет «Коммерсант» . Год назад условия программы изменились, что привело к росту ее эффективности и, соответственно, интересу со стороны банков.

К госпрограмме образовательного кредитования, в которой сейчас участвует только СберБанк, могут присоединиться ВТБ и ПСБ. По словам главы управления «Потребительское кредитование» банка ВТБ Евгения Благинина, ВТБ интересно направление кредитования на образовательные цели с участием государства, и банк участвует в рабочей группе Минобрнауки по вопросам его развития. ПСБ также планирует присоединиться к госпрограмме образовательного кредитования, подтвердили там. При этом, по словам источников, есть и другие заинтересованные игроки, которые пока не готовы объявлять об этом.

Программа «Кредит на образование с господдержкой» запущена в 2010 году. Годом ранее параметры программы изменились: ставка для заемщика опустилась с 9% до 3%, срок кредитования теперь составляет 15 лет. В программе участвуют 583 вуза. Ставка для банка — 13,65%, разницу компенсирует государство.

У СберБанка портфель образовательных кредитов превысил 7 млрд рублей, сообщили там, отметив, что число выдач в августе этого года почти вчетверо больше, чем год назад. За первую половину августа 2021 года выдано 4,6 тыс. льготных образовательных кредитов. Самые популярные специальности, на обучение по которым клиенты берут кредиты, это юриспруденция, экономика, менеджмент, лечебное дело и лингвистика, рассказали в банке.

Участники рынка отмечают, что самостоятельная работа в сегменте связана с определенными трудностями — коммуникация между частными банками и вузами затруднена. По словам собеседника в одном из крупных банков, договариваться с ведущими, топовыми вузами сложно и дорого. «Есть барьеры со стороны самих вузов», — пояснил он, добавив, что это затрудняет развитие сегмента.

Кроме того, спрос населения на образовательные кредиты, хотя и растет, пока не слишком высок. Самое массовое образование (бакалаврское) получают чаще всего в рамках бюджетных мест. «Даже если есть оплата, на большинстве факультетов она не слишком высока и может быть покрыта из накоплений, потребительского кредита или даже обычной зарплаты, — отметил руководитель направления исследований Центра исследования финансовых технологий «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея. — На самых дорогих факультетах кредиты более распространены, но есть и самоотбор: туда на коммерческие места приходят студенты из более обеспеченных семей. Поэтому дело даже не столько в рентабельности, сколько в спросе со стороны потребителей».