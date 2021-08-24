Только 9,7% российских работников крупных и средних предприятий за последний год получали зарплату больше 100 тыс. рублей на руки в месяц, а наибольшая доля таких специалистов сосредоточена в финансовом секторе. Об этом свидетельствуют результаты исследования «РИА Рейтинга», посвященного уровню и распределению зарплат в различных отраслях экономики России.

Исследование проводилось на основе материалов Росстата, а в качестве основного показателя ранжирования была использована доля работников, зарабатывающих более 100 тыс. рублей в месяц. Оценка проведена на основе данных по средним зарплатам за 12 месяцев с 1 июня 2020 года по 1 июня 2021-го и распределению заработной платы в апреле 2021-го. Рассматривались зарплаты постоянных сотрудников крупных и средних организаций с учетом подоходного налога.

Согласно результатам исследования, из 41 проанализированной отрасли лишь в десяти доля высокооплачиваемых работников была выше, чем в среднем по стране, при этом первая четверка лидирует по доле высокооплачиваемых работников с ощутимым преимуществом.

Первое место в рейтинге занимает отрасль «финансовая деятельность», где 30,4% работников получают зарплату выше 100 тыс. рублей в месяц.

На втором месте — «добыча полезных ископаемых», где высокооплачиваемыми являются 28,8% работников.

На третьей и четвертой позициях расположились «IT, связь и массовые коммуникации» и «профессиональная, научная и техническая деятельность»: в этих отраслях среднемесячную зарплату в размере 100 тыс. рублей и более получают 27% и 24,5% работников соответственно.

С некоторым отставанием далее расположились еще три отрасли: «производство кокса и нефтепродуктов» (17,9% высокооплачиваемых работников), «фармацевтика и производство медицинских материалов» (16,1%), «строительство» (14,6%).

Самые низкие доли работников с высокими зарплатами зафиксированы в отраслях «производство кожи и изделий из кожи» (1,6%), «производство одежды» (2%) и «текстильная промышленность» (2,1%).

Кроме того, низкой долей высокооплачиваемых работников характеризуются отрасли «гостиницы, кафе и рестораны», «водоснабжение, организация сбора и утилизации отходов», «деревообработка» и «сельское, лесное хозяйство, рыболовство и рыбоводство». Во всех этих отраслях менее 3,5% работников зарабатывают больше 100 тыс. рублей в месяц.