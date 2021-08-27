Российские банки занялись развитием цифровой военной ипотеки: о соответствующих проектах объявили, в частности, Промсвязьбанк и банк «Россия».

Так, в сообщении Промсвязьбанка говорится, что он первым среди российских банков запустил цифровую военную ипотеку. «Первая онлайн-сделка на первичном рынке жилья состоялась в тестовом режиме в рамках соглашения, заключенного днем ранее между ПСБ и ФГКУ «Росвоенипотека» на международном военно-техническом форуме «Армия-2021». С использованием цифрового сервиса была проведена ипотечная сделка по покупке квартиры в ЖК «Скандинавия» в Новой Москве у ГК «А101», — указано в релизе.

В рамках первой тестовой сделки все участники — банк, заемщик, «Росвоенипотека» и застройщик — подписали документы онлайн с помощью электронной подписи. Обмен документами между сторонами производился дистанционно через защищенные каналы связи. Документы в тот же день были направлены на регистрацию в Росреестр через специальный цифровой сервис регистрации сделок SmartDeal. Вся процедура — от оформления кредитного договора по военной ипотеке до регистрации договора долевого участия в Росреестре и полного расчета по сделке — проходит в цифровом формате и не требует личного присутствия клиента.

Как подчеркивают в ПСБ, цифровая ипотека актуальна для военнослужащих, в том числе проходящих службу в отдаленных регионах России, где ограничен доступ к привычной городской инфраструктуре. Выбрать квартиру, связаться с застройщиком, оформить военную ипотеку можно дистанционно, без отрыва от службы.

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Банк «Россия» также объявил о запуске совместного с «Росвоенипотекой» пилотного проекта по цифровизации процедур заключения договоров целевых жилищных займов. Как сообщается, «банк «Россия» и ФГКУ «Росвоенипотека» в рамках форума «Армия-2021» подписали соглашение, давшее старт пилотным проектам по использованию усиленной квалифицированной электронной подписи при заключении с участниками накопительно-ипотечной системы договоров целевых жилищных займов и кредитной документации».

Электронный документооборот подразумевает, что ФГКУ «Росвоенипотека», банки и военнослужащие — участники накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих смогут подписывать документы удаленно.

«Сегодня мы сделали первый важный шаг к цифровой трансформации ипотечного кредитования военнослужащих. Ежегодно заключается более 15 тысяч договоров целевых жилищных займов на приобретение жилья, плюс каждый квартал порядка 4 тысяч договоров подписывается по рефинансированию ранее взятых ипотечных кредитов. Объем бумажной документации, которую обрабатывают ФГКУ «Росвоенипотека» и банки со всей страны, огромен. Я уверен, что подписание соглашения об использовании усиленной электронной подписи при оформлении договоров целевого жилищного займа и ипотечных кредитов между ФГКУ «Росвоенипотека» и банком «Россия», а также внедрение электронного документооборота позволит удаленно, а значит, более оперативно и удобно реализовывать военнослужащим свое право на жилищное обеспечение. Это станет еще одним плюсом накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих», — комментирует руководитель ФГКУ «Росвоенипотека» Константин Ярославцев.

«Помимо электронного документооборота при оформлении документов в рамках предоставления военнослужащим — участникам накопительно-ипотечной системы целевых жилищных займов пилотные проекты предусматривают и электронную регистрацию ипотеки в Росреестре. Это значительно сокращает сроки оформления сделки по приобретению недвижимости. Отсутствие необходимости несколько раз посещать отделение банка является значительным преимуществом и удобно при прохождении военной службы в местах, удаленных от банковских офисов», — говорится в релизе «России».



Также подчеркивается, что особое внимание в пилотном проекте уделено безопасности личных данных военнослужащих и вопросу банковской тайны: «Все документы с личными данными военнослужащих будут передаваться с использованием современных механизмов защиты и только по каналам защищенной связи».