Повышенные комиссии при оплате картами международных платежных систем, которые ввел Wildberries, вряд ли долго продержатся, пишет РБК . Об этом заявил глава СберБанка Герман Греф на Восточном экономическом форуме. По его словам, подобные попытки с разными комиссиями уже были, но закончились неудачно.

«На мой взгляд, эту историю будет тяжело удержать. Нужно разговаривать со всеми игроками. Правила дифференциации нужно проводить по другим правилам, чтобы никто не подвергался дискриминации», — сказал он.

Напомним, ранее Wildberries объявил, что теперь при оплате заказов картами «Мир», Системой быстрых платежей или SberPay покупатели смогут сэкономить на покупках 2% от их суммы. При этом держателям карт Visa и Mastercard при покупке теперь предлагается оплатить комиссию в 2%. Международные платежные системы посчитали такой подход ретейлера нарушением своих правил и направили банкам, обслуживающим Wildberries, официальные письма с просьбой расследовать инцидент и устранить нарушения.

Глава НСПК сравнил акцию Wildberries с платежами по ЖКХ По его словам, платежная система «Мир» ничего не делала для этой акции, она была запущена исключительно по инициативе Wildberries.

В Wildberries подчеркнули, что компания не вводила каких-либо дополнительных комиссий, а отдельно выделила для пользователей тариф платежных систем. «Размеры платежных комиссий у систем разные, и несправедливо, что покупатели не могли раньше сэкономить, просто выбрав другую платежную систему», — сказал он. По расчетам интернет-магазина, новые условия позволят сэкономить россиянам около 40 млн рублей ежедневно.

Представитель Wildberries заявил изданию, что ситуация с «монопольно высокими» тарифами платежных систем для российской экономики должна в корне поменяться. «В других странах ставка interchange составляет от 0,05% до 0,45%, у нас же она значительно выше», — подчеркнул он.