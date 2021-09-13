Газпромбанк с 13 сентября расширил линейку вкладов, добавив два новых продукта: «Копить» и «Управлять», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.
«Копить» — вклад в российских рублях и долларах США, не предусматривающий пополнение или частичное снятие суммы. «Управлять» — вклад в российских рублях, по которому допускаются расходные операции.
Доходность по вкладу «Копить» с учетом капитализации составляет до 6,68% годовых в российских рублях и до 0,35% годовых в долларах США. В дистанционных каналах обслуживания вклад можно оформить на минимальную сумму от 15 тыс. рублей или 500 долларов США, а в офисе банка — от 100 тыс. рублей или 1 500 долларов США.
По вкладу «Управлять», минимальная сумма которого равна 50 тыс. рублей, клиент может получить до 4,3% годовых. Доступно пополнение и снятие средств до неснижаемого остатка, который определяется вкладчиком при заключении договора и не подлежит изменению в течение всего срока вклада.В Газпромбанке уточнили, что оба вклада доступны для оформления дистанционно, без посещения офиса. Действующие клиенты могут открыть их в мобильном приложении «Телекард 2.0», а новым клиентам сначала нужно выпустить банковскую карту и заключить с банком договор дистанционного банковского обслуживания. Для этого можно подать заявку на выпуск дебетовой «Умной карты» на сайте банка или в приложении «Телекард 2.0», нажав на кнопку «Стать клиентом банка», а затем получить карту с бесплатной доставкой, действующей более чем в 100 городах России. Кроме того, оформить вклады можно в отделениях банка и через заявку на сайте.
Самые популярные вклады с онлайн-заявкой
|Название
|Ставка, %
|Мин. сумма, ₽
|Мин. срок, дней
|от 5.8%
|от 1000
|91
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Лиц.№ 1978
|7.48%
|от 10000
|400
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Лиц.№ 3403
|от 7%
|от 30000
|181
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Лиц.№ 3185
|7.75%
|от 100000
|1098
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Лиц.№ 3311
|7.1%
|от 10000
|367
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Лиц.№ 705