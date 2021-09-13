Газпромбанк с 13 сентября расширил линейку вкладов, добавив два новых продукта: «Копить» и «Управлять», сообщила пресс-служба кредитного учреждения.

«Копить» — вклад в российских рублях и долларах США, не предусматривающий пополнение или частичное снятие суммы. «Управлять» — вклад в российских рублях, по которому допускаются расходные операции.

Доходность по вкладу «Копить» с учетом капитализации составляет до 6,68% годовых в российских рублях и до 0,35% годовых в долларах США. В дистанционных каналах обслуживания вклад можно оформить на минимальную сумму от 15 тыс. рублей или 500 долларов США, а в офисе банка — от 100 тыс. рублей или 1 500 долларов США.

По вкладу «Управлять», минимальная сумма которого равна 50 тыс. рублей, клиент может получить до 4,3% годовых. Доступно пополнение и снятие средств до неснижаемого остатка, который определяется вкладчиком при заключении договора и не подлежит изменению в течение всего срока вклада.