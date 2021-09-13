ОТП Банк предлагает новую кредитную карту с кэшбэком «Суперкэшбэк». Все клиенты, которые оформят карту до конца сентября 2021 года, будут получать 5% кэшбэка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Льготный период составляет 120 дней, кэшбэк выплачивается не бонусами или баллами, а рублями. Для клиентов все прозрачно: никаких скрытых категорий, начисление происходит на все покупки, без ограничения минимальной стоимости.

В первые четыре месяца после оформления карты будет действовать повышенный кэшбэк 3% при тратах более 20 тыс. рублей. При сумме трат менее 20 тыс. рублей кэшбэк составит 2%. Обслуживание карты бесплатное.

Самые популярные кредитные карты с cashback

Самые популярные кредитные карты с cashback

Выбор пользователей Банки.ру
Название Процентная ставка Льготный период, дней Cashback
Карта возможностей
ВТБ
от 14,9% до 110 до 1,5%
Лиц.№ 1000
Cash Back
Ситибанк
от 7% до 50 до 10%
Лиц.№ 2557
Универсальная
Азиатско-Тихоокеанский Банк
от 10% до 120 до 10%
Лиц.№ 1810
Zero
МТС Банк
10% до 1100 до 8%
Лиц.№ 2268
МТС Деньги Weekend
МТС Банк
от 24,9% до 51 до 8%
Лиц.№ 2268
Смотреть все кредитки с кэшбэком