ОТП Банк предлагает новую кредитную карту с кэшбэком «Суперкэшбэк». Все клиенты, которые оформят карту до конца сентября 2021 года, будут получать 5% кэшбэка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Льготный период составляет 120 дней, кэшбэк выплачивается не бонусами или баллами, а рублями. Для клиентов все прозрачно: никаких скрытых категорий, начисление происходит на все покупки, без ограничения минимальной стоимости.

В первые четыре месяца после оформления карты будет действовать повышенный кэшбэк 3% при тратах более 20 тыс. рублей. При сумме трат менее 20 тыс. рублей кэшбэк составит 2%. Обслуживание карты бесплатное.



