ОТП Банк предлагает новую кредитную карту с кэшбэком «Суперкэшбэк». Все клиенты, которые оформят карту до конца сентября 2021 года, будут получать 5% кэшбэка, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Льготный период составляет 120 дней, кэшбэк выплачивается не бонусами или баллами, а рублями. Для клиентов все прозрачно: никаких скрытых категорий, начисление происходит на все покупки, без ограничения минимальной стоимости.
В первые четыре месяца после оформления карты будет действовать повышенный кэшбэк 3% при тратах более 20 тыс. рублей. При сумме трат менее 20 тыс. рублей кэшбэк составит 2%. Обслуживание карты бесплатное.
Самые популярные кредитные карты с cashback
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|Название
|Процентная ставка
|Льготный период, дней
|Cashback
|от 14,9%
|до 110
|до 1,5%
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|до 50
|до 10%
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