Банкам в России следует для борьбы с мошенничеством предусмотреть ответственность своих клиентов за передачу платежных карт третьим лицам. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил замначальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Владислав Горкавцев, выступая на Международном банковском форуме «Банки России — XXI век».

«Необходимо ужесточение деятельности со стороны банков, например. Когда человек заводит карту, мне кажется, в договоре должно быть прописано, что передача карты третьему лицу влечет ответственность: то ли он попадает в черный список, то ли он в будущем получит какие-то негативные последствия», — сказал Горкавцев.

«Здесь можно обсуждать эту ситуацию вплоть до административной ответственности и так далее, поэтому давайте здесь общаться с представителями Центробанка, Минфина, Минюста и так далее по этой тематике», — добавил он.



В ходе дискуссии отмечалось, что рядовые граждане — клиенты банков часто используются в мошеннических схемах, которые реализуют целые группировки. По словам Горкавцева, злоумышленники просят граждан открывать по несколько карт и затем передавать их им.