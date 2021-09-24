Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Гута-Банку на уровне «ruB+», сохранив по рейтингу «стабильный» прогноз, сообщается в релизе агентства.

«Рейтинг кредитоспособности обусловлен слабой оценкой рыночных позиций банка, сильной позицией по капиталу при низкой рентабельности бизнеса, адекватным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления», — поясняют аналитики «Эксперт РА».

Как напоминают в агентстве, Гута-Банк — небольшой по масштабам бизнеса банк, специализирующийся на обслуживании предприятий Группы «Гута», крупнейшим активом которой является холдинг «Объединенные кондитеры», казначейских операциях, кредитовании юрлиц и физлиц. Банк представлен головным офисом и дополнительным офисом в Москве.

Аналитики отмечают, что слабые рыночные позиции банка обусловлены незначительными масштабами бизнеса на российском банковском рынке и узкой клиентской базой, представленной преимущественно компаниями, входящими в Группу «Гута». Высокая концентрация клиентской базы на одной группе компаний как в активных, так и в пассивных операциях может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении финансового состояния компаний Группы «Гута». Кроме того, бизнес кредитной организации характеризуется низкой диверсификацией, во многом обусловленной высокой долей высоколиквидных вложений в активах банка (около 70% на 1 августа 2021 года). Величина кредитного риска, приходящегося на стороны, имеющие признаки аффилированности с банком, по оценкам агентства, находится на приемлемом уровне.

«Эксперт РА» обращает внимание на то, что банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (на 1 августа 2021 года Н1.0 составляет 61%, Н1.2 равен 59%), что обуславливает его высокую устойчивость к реализации кредитных рисков (на 1 августа 2021 года буфер абсорбции потерь выдерживает полное обесценение базы активов и внебалансовых обязательств под риском). Концентрация активных операций банка на крупных клиентах в целом оценивается как адекватная, однако отмечается умеренно высокая доля крупнейшего кредитного риска (на 1 августа 2021 года отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило около 17%; отношение крупнейшего кредитного риска к нетто-активам — 8,4%). Уровень операционной эффективности банка оценивается как приемлемый (за период с 1 июля 2020 года по 1 июля 2021 года NIM составила 6%, CIR — около 60%).

«Негативное влияние на рейтинг оказывает низкий уровень обеспеченности кредитного портфеля (на 1 августа 2021 года покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 5%)», — говорится в сообщении.