Портфель потребительских кредитов в России даже при консервативном сценарии вырастет за год примерно на 20%, что соответствует докризисной динамике. Такой прогноз содержится в исследовании рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

По мнению аналитиков НКР, в случае сохранения темпов выдачи последних месяцев объем портфеля по итогам 2021 года может увеличиться еще заметнее и впервые приблизиться к 12 трлн рублей.

В исследовании приводятся данные Банка России, согласно которым за первые восемь месяцев текущего года портфель потребительских кредитов прибавил 14% и достиг 11,1 трлн рублей. Начиная с марта ежемесячный прирост составлял не менее 1,5%, или 150 млрд рублей. Таким образом, рынок не только вернулся к скоростям 2019 года, но и на отдельные даты даже превосходил докризисную динамику. По итогам августа портфель вырос на 240 млрд рублей, установив месячный рекорд.

«Ускорение обусловлено сочетанием ряда факторов. Во-первых, реализуется отложенный спрос на кредиты: в 2020 году, на фоне резкого ухудшения условий работы, банки массово ужесточали политику управления рисками и снижали кредитные лимиты. Во-вторых, с начала года усиливается активность потребителей, которые стали больше тратить прежде всего на товары длительного пользования, а также на ремонт и отдых. При этом динамика реальных доходов населения заметно ухудшилась, поэтому россияне все чаще обращаются за ссудами. Дополнительную поддержку потребкредитованию оказывает и усиление инфляции, из-за которого растет средний размер кредита», — говорится в исследовании.

Среди причин августовского роста аналитики назвали также сезонные факторы — отпуска и подготовку детей к школе. «Темпы роста кредитования могли бы оказаться и выше, если бы не единовременные социальные выплаты семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тыс. рублей. Впрочем, в большей степени они повлияли на рынок микрозаймов, где средний заем до зарплаты примерно сопоставим с такой выплатой», — утверждают аналитики.

По мнению НКР, высокие темпы роста необеспеченного потребкредитования сохранятся до конца года. Высокая инфляция подогреет активность потребителей, которые, вероятно, предпочтут совершать покупки сейчас, в том числе в кредит, опасаясь дальнейшего роста цен.

При этом, отмечается в исследовании, рынок пока никак не отреагировал на повышение надбавок к коэффициентам риска с 1 июля, поскольку одновременно Банк России разрешил кредитным организациям распустить ранее сформированные запасы капитала по необеспеченным ссудам, выданным до 1 апреля прошлого года.

«Учитывая значительные запасы капитала крупнейших банков и высокую рентабельность сектора (по итогам первого полугодия рентабельность капитала превысила 20%), влияние следующего повышения надбавок — с 1 октября — тоже будет весьма ограниченным. К тому же наиболее высокий прирост надбавок коснется кредитов с высоким ПСК и наиболее закредитованных заемщиков, а их доля в выдачах все еще невысока. Недостаточность текущих мер отмечает и сам регулятор, указывая, что реальное охлаждение рынка возможно только в случае прямого ограничения выдач. Тем не менее введение надбавок может несколько притормозить рост выдач в наиболее рискованных сегментах», — прогнозируют эксперты.

Согласно представленному ими консервативному сценарию, потребительские кредиты по итогам года прибавят порядка 20%, а их портфель превысит 11,5 трлн рублей.

«Наш консервативный сценарий базируется на предпосылке о замедлении динамики рынка в сентябре — декабре со среднемесячным приростом в 150 млрд рублей против 210 млрд рублей летом. В случае сохранения динамики выдач последних месяцев портфель потребкредитов вполне может приблизиться к рекордной отметке в 12 трлн рублей (повышение на 23—25% по сравнению с 2020 годом). Однако более вероятным мы считаем некий промежуточный сценарий», — поясняют аналитики.