Аналитическое кредитное рейтинговое агентство сохранило статус «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитным рейтингам МСП Банка и его облигаций. Об этом сообщается на сайте АКРА.

«Сохранение статуса «Рейтинг на пересмотре — развивающийся» по кредитным рейтингам МСП Банка и его выпуска субординированного долга отражает понимание АКРА о новой формирующейся и еще не утвержденной стратегии банка наряду со все еще сохраняющейся неопределенностью относительно выбора конкретного сценария восстановления показателей капитала», — поясняется в релизе. В течение следующих 90 дней АКРА будет следить за развитием ситуации и появлением дополнительной информации и может принять решение о подтверждении, повышении или понижении кредитных рейтингов МСП Банка и его выпуска субординированного долга, а также о снятии статуса «Рейтинг на пересмотре — развивающийся».

В качестве позитивного сценария АКРА рассматривает возможность получения МСП Банком помощи от АО «Корпорация «МСП» и/или прочих конечных собственников, связанных с государством, что может привести к повышению оценки капитализации. Негативный сценарий, напротив, предполагает дальнейшее снижение показателей капитала и прибыльности в результате очередных непредвиденных кредитных убытков и/или отсутствие внешней поддержки. Агентство также допускает появление принципиально новых планов по изменению конечной структуры собственности МСП Банка в рамках начатых инициатив по реформированию институтов развития.

Ранее объявленные планы по присоединению МСП Банка к Банку ДОМ.РФ пока не находят отражения в практической плоскости, поэтому агентство продолжает исключать их из базового сценария, добавляют в АКРА.



Текущий кредитный рейтинг МСП Банка на уровне «BBB(RU)» определяется удовлетворительной оценкой бизнес-профиля («bbb»), критическими профилями риска, капитализации и прибыльности, адекватной позицией по фондированию и ликвидности вкупе с высокой степенью экстраординарной поддержки.

В АКРА указывают, что по результатам агрессивного роста кредитного портфеля в 2020 году, характеризующегося повышенными кредитными рисками у субъектов малого и среднего бизнеса, МСП Банк был вынужден создать существенные резервы под обесценение, эквивалентные показателю стоимости риска в годовом выражении на уровне практически 9% от среднего кредитного портфеля за первое полугодие 2021 года. Значение рентабельности среднего капитала за тот же период в годовом выражении составило отрицательные 70%. Таким образом, регуляторная достаточность основного капитала (Н1.2) МСП Банка с учетом сглаживающего позитивного влияния от перехода в августе 2021 года на финализированный подход в расчете взвешенных по риску активов снизилась до существенно более уязвимого уровня в 8,6% на начало сентября 2021 года (с 13,2% на начало 2020 года). Признание существенных кредитных убытков сопровождалось соответствующим ростом доли проблемных требований в кредитном портфеле: по оценкам АКРА, на текущий момент она составляет порядка 25%. Кроме того, осложняет оценку кредитных рисков наличие в портфеле по-прежнему значительного объема позиций, предполагающих длительные инвестиционные периоды или работу с заемщиками, не имеющими подтвержденной временем способности генерировать выручку.