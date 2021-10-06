Ипотечный портфель СберБанка по итогам трех кварталов текущего года вырос на 20% по сравнению с показателем за прошлый год: в сентябре 2021 года он составил 5,9 трлн рублей против 4,9 трлн на конец прошлого года. Такие данные приводятся в релизе «Сбера».

За девять месяцев этого года банк выдал почти 776,9 тыс. кредитов на сумму 2 трлн рублей. В прошлом году за аналогичный период выдачи составили 583 тыс. кредитов примерно на 1,3 трлн. Разница составляет плюс 45% к прошлому году в суммарном выражении и плюс 25% — в количественном, отмечают в банке.

Как указывает вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» Николай Васёв, сегодня на «Сбер» приходится более половины всех ипотечных выдач в России. «Безусловно, лидирует по-прежнему вторичный рынок, на который приходится 75% всех выдач. Что касается новостроек, то в первой половине 2021 года прирост обеспечила программа господдержки, которая была запущена как антикризисная мера в апреле прошлого года, а после изменения ее условий мы не подняли ставки до 7%, которые указаны в постановлении, что позволило сохранить часть спроса на данном продукте. Всего по ней выдано 135 тысяч кредитов на 398 миллиардов рублей. К сентябрю мы подошли без особых потерь в сегменте кредитования [покупки] новостроек, в том числе из-за улучшения условий по ряду продуктов и изменения ипотечной программы для семей с детьми», — комментирует представитель «Сбера».

По его словам, наибольший прирост в сентябре относительно июля 2021 произошел по «Семейной ипотеке», что связано с расширением программы на семьи, в которых появляется первенец. Объем выданных кредитов вырос на 64% за несколько месяцев — с 12 млрд до 19 млрд рублей. За все время в рамках программы выдано 29,5 тыс. кредитов на 108 млрд рублей.

По всем программам больше всего ипотечных кредитов в сентябре выдано в Москве — на сумму 38,7 млрд рублей. Также в лидерах Санкт-Петербург (20,7 млрд) и Краснодарский край (9,6 млрд рублей).

В свою очередь в банке ВТБ сообщили, что его клиенты в сентябре провели более 26 тыс. ипотечных сделок на 95 млрд рублей. С начала года в банке была оформлена ипотека более чем на 780 млрд рублей, что почти на четверть превышает результат аналогичного периода прошлого года.

Лидерами среди регионов по объему выданных ВТБ за девять месяцев ипотечных кредитов стали Москва и Московская область (286 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (66 млрд), Новосибирская область (29,3 млрд), Татарстан (25 млрд) и Свердловская область (21 млрд).

Наибольшие темпы роста среди госпрограмм показывает «Семейная ипотека», по которой ВТБ с начала года выдал свыше 43 млрд рублей кредитов. После модернизации ее условий с 1 июля среднемесячный объем продаж вырос в 2,7 раза; доля в общем объеме выдач достигла 12%.

Доля ипотеки с господдержкой составила в сентябре 8%. Спрос на нее остался на уровне августа — более 6 млрд рублей. Всего с начала года клиенты ВТБ оформили по ней кредиты на 165 млрд рублей.

«Несмотря на резкое повышение ключевой ставки Банком России и изменение ценовой политики основных игроков, рефинансирование ипотеки по-прежнему остается востребованным среди клиентов. По итогам девяти месяцев нынешнего года на него приходится каждая третья ипотечная сделка в ВТБ. За это время более 73 тыс. клиентов других банков снизили свою платежную нагрузку, переведя в ВТБ ранее оформленные кредиты на сумму 165 млрд рублей», — отмечается в релизе.

В общей сложности российские банки за девять месяцев 2021 года увеличили выдачу ипотеки, по оценке ВТБ, на 42% до 4 трлн рублей. В сентябре общий объем продаж составил порядка 500 млрд рублей, что сопоставимо с результатом сентября прошлого года. К концу года объем выдач ипотеки превысит рекордные для рынка 5 трлн рублей, полагают в ВТБ.

«Четвертый квартал может стать самым успешным за всю историю ипотеки в России. Мы прогнозируем, что ежемесячный объем сделок будет на уровне сентября, а значит, итоговые значения 2021 года впервые в истории превысят 5 триллионов рублей. Для сравнения, в прошлом году рынок показал 4,4 триллиона рублей», — отметил вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.



По его словам, ВТБ намерен улучшить результаты прошлого года на четверть и нарастить продажи ипотеки до 1,1 трлн рублей.