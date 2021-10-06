Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова с 4 октября не является сотрудником «Сбера», сообщил ТАСС источник в кредитной организации. Пресс-служба банка подтвердила информацию.

«С 4 октября Марина Ракова не является сотрудником СберБанка, она была уволена в соответствии с действующими нормами трудового законодательства», — отметил собеседник агентства.

Также ТАСС передает со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что Ракова сама явилась в главное следственное управление Главного управления МВД по Москве. «Ракова пришла в подразделение МВД сама», — сказал собеседник агентства.

Ракова находится в ГСУ столичного главка МВД, с ней проводятся следственные действия, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

МВД планирует очно предъявить Раковой обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения, сообщил источник ТАСС.

Ранее сообщалось, что Ракова объявлена в розыск, ей заочно предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по факту хищения путем мошенничества денег в особо крупном размере, принадлежащих ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Тверской районный суд Москвы 30 сентября по ходатайству следствия арестовал на два месяца бывших сотрудников фонда Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристину Крючкову, причастных к совершению преступления. ТАСС в среду сообщает со ссылкой на пресс-службу суда, что бывший гендиректор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» Максим Инкин обжаловал свой арест.

Информагентству также стало известно о задержании в Москве гражданского мужа Марины Раковой. «Артур Стеценко, гражданский муж Раковой, задержан в Москве 4 октября. Он также работал в Фонде новых форм развития образования, в хищении денег которого обвиняется Ракова», — сказал источник агентства в правоохранительных органах.

Позже в среду источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что Ракова в ходе допроса отказалась признавать вину. Уточняется, что следствие инкриминирует бывшей чиновнице мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. «В ходе допроса Ракова заявила следствию о непричастности к совершению инкриминируемого ей и другим фигурантам деяния, — сказал собеседник агентства. — Она настаивает на своей невиновности и на невиновности тех людей, которые были уже отправлены под стражу на прошлой неделе».



Ракова в октябре 2018 года заняла пост заместителя министра просвещения России. В марте 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал указ об освобождении Раковой с этого поста по ее просьбе. Тогда же глава СберБанка Герман Греф на пресс-конференции сообщил о ее назначении вице-президентом кредитной организации. Она курировала работу дивизиона «Цифровые образовательные платформы».

