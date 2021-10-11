В Москве 27 октября состоится VI Всероссийский банковский форум «Цифровой банк для юрлиц 2021». В этом году участники мероприятия обсудят, как изменится модель банковского обслуживания и финсервисов для юрлиц, как банки планируют развивать цифровые сервисы в рамках проекта ЦБ о развитии финансового рынка до 2024 года, какие сервисы и услуги для юрлиц будут востребованы и на какие каналы делать ставку.
Также речь пойдет о влиянии СБП на развитие цифрового обслуживания юрлиц, о том, как упростить электронный документооборот для клиента, какие небанковские сервисы сейчас в топе, а какие не взлетели и почему, а также как улучшить мобильный и интернет-банк для юрлиц.
Фокус-тема: «Как найти ключ к созданию наибольшей ценности для юрлиц и заработать за счет цифровизации».
Ключевые вопросы:
- Будущее цифрового обслуживания. Куда двигаться дальше?
- СБП и его влияние на развитие цифрового обслуживания юрлиц.
- Как упростить электронный документооборот для клиента?
- Какие небанковские сервисы взлетели, а какие остались невостребованными?
- Как улучшить мобильный и интернет-банк для юрлиц?
Среди спикеров форума:
- начальник управления «Развитие дистанционных каналов», департамента корпоративного цифрового бизнеса ВТБ Светлана Дементьева;
- руководитель дирекции развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-Банка Сергей Паршиков;
- руководитель управления развития электронного бизнеса МСБ банка «Открытие» Дмитрий Шенберг;
- директор по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов;
- вице-президент — заместитель директора дирекции цифрового бизнеса — директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Роман Гаврилов;
- директор по МСБ Локо-Банка Петр Штеркель;
- лидер продукта банка «Точка» Дмитрий Володько;
- заместитель председателя правления, член совета директоров Модульбанка Павел Семенов;
- сооснователь банка для бизнеса «Бланк» Роберт Сабирянов;
- другие.
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