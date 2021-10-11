В Москве 27 октября состоится VI Всероссийский банковский форум «Цифровой банк для юрлиц 2021». В этом году участники мероприятия обсудят, как изменится модель банковского обслуживания и финсервисов для юрлиц, как банки планируют развивать цифровые сервисы в рамках проекта ЦБ о развитии финансового рынка до 2024 года, какие сервисы и услуги для юрлиц будут востребованы и на какие каналы делать ставку.

Также речь пойдет о влиянии СБП на развитие цифрового обслуживания юрлиц, о том, как упростить электронный документооборот для клиента, какие небанковские сервисы сейчас в топе, а какие не взлетели и почему, а также как улучшить мобильный и интернет-банк для юрлиц.

Фокус-тема: «Как найти ключ к созданию наибольшей ценности для юрлиц и заработать за счет цифровизации».

Ключевые вопросы:

  • Будущее цифрового обслуживания. Куда двигаться дальше?
  • СБП и его влияние на развитие цифрового обслуживания юрлиц.
  • Как упростить электронный документооборот для клиента?
  • Какие небанковские сервисы взлетели, а какие остались невостребованными?
  • Как улучшить мобильный и интернет-банк для юрлиц?

Среди спикеров форума:

  • начальник управления «Развитие дистанционных каналов», департамента корпоративного цифрового бизнеса ВТБ Светлана Дементьева;
  • руководитель дирекции развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-Банка Сергей Паршиков;
  • руководитель управления развития электронного бизнеса МСБ банка «Открытие» Дмитрий Шенберг;
  • директор по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов;
  • вице-президент — заместитель директора дирекции цифрового бизнеса — директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Роман Гаврилов;
  • директор по МСБ Локо-Банка Петр Штеркель;
  • лидер продукта банка «Точка» Дмитрий Володько;
  • заместитель председателя правления, член совета директоров Модульбанка Павел Семенов;
  • сооснователь банка для бизнеса «Бланк» Роберт Сабирянов;
  • другие.

Подробнее о мероприятии можно узнать здесь.