В Москве 27 октября состоится VI Всероссийский банковский форум «Цифровой банк для юрлиц 2021 » . В этом году участники мероприятия обсудят, как изменится модель банковского обслуживания и финсервисов для юрлиц, как банки планируют развивать цифровые сервисы в рамках проекта ЦБ о развитии финансового рынка до 2024 года, какие сервисы и услуги для юрлиц будут востребованы и на какие каналы делать ставку.

Также речь пойдет о влиянии СБП на развитие цифрового обслуживания юрлиц, о том, как упростить электронный документооборот для клиента, какие небанковские сервисы сейчас в топе, а какие не взлетели и почему, а также как улучшить мобильный и интернет-банк для юрлиц.

Фокус-тема: «Как найти ключ к созданию наибольшей ценности для юрлиц и заработать за счет цифровизации».

Ключевые вопросы:

Будущее цифрового обслуживания. Куда двигаться дальше?

СБП и его влияние на развитие цифрового обслуживания юрлиц.

Как упростить электронный документооборот для клиента?

Какие небанковские сервисы взлетели, а какие остались невостребованными?

Как улучшить мобильный и интернет-банк для юрлиц?

Среди спикеров форума:

начальник управления «Развитие дистанционных каналов», департамента корпоративного цифрового бизнеса ВТБ Светлана Дементьева;

руководитель дирекции развития цифровых каналов юридических лиц Альфа-Банка Сергей Паршиков;

руководитель управления развития электронного бизнеса МСБ банка «Открытие» Дмитрий Шенберг;

директор по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка Георгий Коннов;

вице-президент — заместитель директора дирекции цифрового бизнеса — директор департамента цифровых продаж среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка Роман Гаврилов;

директор по МСБ Локо-Банка Петр Штеркель;

лидер продукта банка «Точка» Дмитрий Володько;

заместитель председателя правления, член совета директоров Модульбанка Павел Семенов;

сооснователь банка для бизнеса «Бланк» Роберт Сабирянов;

другие.

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