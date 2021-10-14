Доля безналичного торгового оборота по итогам III квартала 2021 года составила 58,8% от всех расходов россиян. Об этом говорится в исследовании лаборатории «СберИндекс» и «Платформы ОФД».
По данным экспертов, в следующем квартале отметка в 60% трат наверняка будет преодолена. При этом на онлайн-траты в III квартале пришлась пятая часть (20,6%) от безналичного оборота, а в сентябре платежи через Интернет установили рекорд, составив 12,6% от всех расходов граждан на товары и услуги, включая оплату наличными.
Самые популярные дебетовые карты с процентом на остаток
|Название
|Проценты на остаток, %
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cashback
|до 5%
|0
|до 30%
|
Лиц.№ 316
|до 7%
|0
|до 2%
|
Лиц.№ 1326
|до 7,5%
|0
|до 10%
|
Лиц.№ 1000
|до 3,75%
|0
|до 20%
|
Лиц.№ 1885
|до 6,25%
|0 - 588
|нет
|
Лиц.№ 30
Аналитики отмечают, что список регионов с наибольшим проникновением безналичных платежей стабильно возглавляют дальневосточные и северные регионы, а самый высокий показатель наблюдается в Ненецком АО (72%). При этом в лидерах по приросту показателя за год заметны изменения. Так, в III квартале в топ-10 вошли популярные туристические направления: Ростовская область (+6,6 п. п.), Ярославская область (+6,4 п. п.) и Краснодарский край (+6,2 п. п.). В Сочи по карте было оплачено почти 60% покупок, что соответствует росту на 7,7 п. п. к III кварталу 2020 года.
Также продолжается активное развитие карточных платежей на Северном Кавказе, хотя ранее жители региона крайне неохотно отказывались от наличного оборота. В топ-10 по росту проникновения вошли Пятигорск (+7,7 п. п.), Ессентуки (+7,5 п. п.) и Нальчик (+7,1 п. п.).
По данным «Платформы ОФД», в отраслевом разрезе главными драйверами являются общепит и FMCG-ретейл. На них приходится все улучшение относительно 2020 года. Продолжает сокращаться доля безналичного оборота в сегментах «Строительные и хозяйственные товары» и «Электроника» (‒1,2 п. п. и ‒0,4 п. п. относительно 2020 года соответственно).
Банков, предлагающих клиентам с картами «Мир» сервис Apple Pay, стало больше. О запуске новой опции сообщили во вторник, в частности, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк, «Открытие», Совкомбанк, Всероссийский Банк Развития Регионов, Транскапиталбанк, СКБ-Банк, банк «Александровский», Экспобанк, Таврический Банк.