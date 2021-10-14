Доля безналичного торгового оборота по итогам III квартала 2021 года составила 58,8% от всех расходов россиян. Об этом говорится в исследовании лаборатории «СберИндекс» и «Платформы ОФД».

По данным экспертов, в следующем квартале отметка в 60% трат наверняка будет преодолена. При этом на онлайн-траты в III квартале пришлась пятая часть (20,6%) от безналичного оборота, а в сентябре платежи через Интернет установили рекорд, составив 12,6% от всех расходов граждан на товары и услуги, включая оплату наличными.

Аналитики отмечают, что список регионов с наибольшим проникновением безналичных платежей стабильно возглавляют дальневосточные и северные регионы, а самый высокий показатель наблюдается в Ненецком АО (72%). При этом в лидерах по приросту показателя за год заметны изменения. Так, в III квартале в топ-10 вошли популярные туристические направления: Ростовская область (+6,6 п. п.), Ярославская область (+6,4 п. п.) и Краснодарский край (+6,2 п. п.). В Сочи по карте было оплачено почти 60% покупок, что соответствует росту на 7,7 п. п. к III кварталу 2020 года.

Также продолжается активное развитие карточных платежей на Северном Кавказе, хотя ранее жители региона крайне неохотно отказывались от наличного оборота. В топ-10 по росту проникновения вошли Пятигорск (+7,7 п. п.), Ессентуки (+7,5 п. п.) и Нальчик (+7,1 п. п.).

По данным «Платформы ОФД», в отраслевом разрезе главными драйверами являются общепит и FMCG-ретейл. На них приходится все улучшение относительно 2020 года. Продолжает сокращаться доля безналичного оборота в сегментах «Строительные и хозяйственные товары» и «Электроника» (‒1,2 п. п. и ‒0,4 п. п. относительно 2020 года соответственно).