Пандемия коронавируса фактически заставила банкиров осознать значимость цифровизации услуг, привела к ужесточению конкуренции и росту затрат на комплаенс и внедрение новых технологий, поэтому на фоне этого общемировой тренд консолидации банковского сектора на развивающихся рынках будет лишь ускоряться, пишут «Ведомости» со ссылкой на обзор международного рейтингового агентства Moody's.

Наиболее вероятный сценарий консолидации российского банковского сектора — это добровольный уход мелких игроков с рынка, а не поглощение их через сделки слияния и поглощения, считают аналитики Moody's, подчеркивая, что незначительные размеры игроков делают их непривлекательными для покупателей; сейчас самые маленькие банки составляют 20% от общего количества игроков, их около 70, при этом на них приходится всего 0,1% активов банковского сектора, указывают в Moody's.

Ускорению ухода с рынка малых игроков будет способствовать и растущая инфляция, которая усилит позиции крупных банков, считают в агентстве: банковское финансирование постепенно переходит на рынки капитала и уходит от розничных депозитов, на которые исторически полагались небольшие банки; растущая стоимость фондирования и острая конкуренция за клиентов с более прибыльными и крупными банками будет выдавливать мелких игроков с рынка, говорится в обзоре.

Еще одним фактором консолидации станет слияние по итогам финансового оздоровления проблемных банков с прибыльными, указали аналитики; например, в 2022 году государственный Промсвязьбанк присоединит к себе санированный Московский Индустриальный Банк.

Еще одна тенденция в тренде на консолидацию — покупка крупными банками небольших региональных банков с прибыльными нишевыми франшизами; среди потенциально интересных игроков региональные банки «Центр-инвест» и НБД-Банк — при условии готовности владельцев их продать, полагают в Moody's.