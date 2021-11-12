Россияне жалуются на звонки мошенников, имеющих полный доступ к счетам и тратам клиентов, пишут «Известия», уточняя, что кроме уже привычных Ф. И. О. или адреса на руках у злоумышленников оказалась информация об актуальных суммах на картах и расходах вплоть до самых «свежих» операций. В основном о таких случаях на одном из форумов рассказывают клиенты Альфа-Банка.

Информация о фактической сумме на счете и всех расходах, включая самые последние, оказалась на руках у мошенников, жалуются пользователи портала VC.ru. Один из участников площадки рассказал о звонках якобы от имени сотрудников Альфа-Банка. В середине августа он оформил кредитку в этой организации, а в начале ноября ему позвонили и сообщили о подозрительных операциях, совершенных в Сочи, а также привязке к карте другого номера телефона. Услышав от клиента, что карта в порядке, «сотрудники банка» предложили все же перевыпустить ее или перевести деньги на «надежный счет», пишет он.

Но самое главное в этой истории то, что злоумышленникам было известно количество средств на карте вплоть до копеек, а также суммы последних покупок, сделанных за час до звонка, подчеркнул автор публикации. Также отмечается, что номер, с которого совершался звонок, был идентичен указанному на официальном сайте банка. Мужчина признался, что перевел на счет в другой организации 85 тыс. рублей.

Другой пользователь поделился схожим кейсом, также связанным с Альфа-Банком. По его словам, на второй день после начисления первой получки по зарплатному проекту мошенники позвонили пятерым сотрудникам его компании. Назвав им точный баланс до копейки, они пытались обмануть клиентов разными способами. О столкновении со злоумышленниками, которые знали обо всех операциях по карте, рассказывает еще одна пользовательница портала. По ее словам, две недели назад ей также звонили и выслали код, чтобы якобы отвязать чужой номер, который пытается сделать перевод. СМС-уведомление поступило с того же номера, что обычно приходили от Альфа-Банка, пишет участница дискуссии.

В то же время одна из крупнейших организаций — Газпромбанк — фиксирует обращения со стороны своих клиентов на наличие у злоумышленников актуальной информации о сумме на карте и всех тратах ее владельца.

Подтверждения того, что на руках у мошенников находятся данные, составляющие банковскую тайну, нет, подчеркнул замглавы департамента защиты информации Газпромбанка Алексей Плешков. При этом источником утечки информации могут быть как базы данных скомпрометированных торговых площадок в Интернете, так и работники магазинов, передавшие за вознаграждение журналы клиентских операций третьим лицам, не исключил он. В МКБ, Росбанке и Почта Банке сказали, что жалоб на подобного рода схемы не получают.