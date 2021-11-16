Российский банковский сектор за девять месяцев текущего года увеличил расходы на рекламу, согласно расчетам аналитического центра Банки.ру, на 52,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года — до 52,3 млрд рублей. Рост во многом объясняется восстановлением расходов, сокращенных в периоды наиболее сильных локдаунов прошлого года, а реклама акций и продуктов в предновогодний период укрепит этот эффект к концу года. Несколько крупных банков, например «Тинькофф» и Совкомбанк, за три квартала 2021 года потратили на рекламу больше, чем за весь прошлый год.

В общей сложности ненулевая сумма по статье «реклама» зафиксирована за январь — сентябрь 2021 года у 274 банков, раскрывающих отчетность в полном объеме. Совокупная доля десяти банков с наиболее высокими расходами на рекламу в общей сумме таких расходов составила 79,8% по итогам трех кварталов 2021 года. Годом ранее эта доля равнялась 75,9%.

Наиболее существенно увеличил рекламный бюджет в год собственного 15-летия Тинькофф Банк — более чем в три раза, до 10,99 млрд рублей за девять месяцев. Доля рекламных расходов в общей сумме расходов банка увеличилась до 2,3%. Для сравнения: за тот же период 2020 года доля составляла 0,9%, а за весь 2020 год — 1,2%.

Второй по динамике роста рекламных расходов — Совкомбанк (на 1,8 млрд рублей, или 136,5%). Правда, по объему этих расходов банк занимает только шестое место по итогам трех кварталов.

Второе и третье места заняли крупнейшие госбанки — ВТБ и СберБанк, увеличившие свои рекламные расходы на 11,3% и 75% соответственно. В десятке крупнейших еще один банк из группы ВТБ — Почта Банк, нарастивший свои расходы на рекламу относительно аналогичных расходов за январь — сентябрь 2020 года на 723 млн рублей, или 86%. Доля рекламы в общем объеме расходов Почта Банка выросла до 1%. Отметим и Райффайзенбанк, потративший на рекламу за девять месяцев больше, чем за весь 2020 год.

По расходам только за III квартал текущего года Тинькофф Банку не удалось обогнать ВТБ. Рекламные расходы двух лидеров таблицы за этот период составили 3,56 млрд и 4,38 млрд рублей соответственно. В III квартале 2020 года эти цифры были меньше на 137,2% и 34,6%. Еще сильнее за июль — сентябрь 2021 года выросли расходы на рекламу Совкомбанка — на 215,3% год к году, до 1,35 млрд рублей. Отметим в прошедшем квартале также расходы Альфа-Банка (1,4 млрд рублей, рост на 134,7% год к году) и СберБанка (2,32 млрд рублей, плюс 113,4%).



Расходы на рекламу раскрываются в ежеквартально публикуемом отчете о финансовых результатах (форма 0409102).