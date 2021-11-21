ВТБ начал выдавать клиентам среднего и малого бизнеса предодобренные кредиты на исполнение госконтрактов, сообщает пресс-служба кредитной организации. Кредит предоставляется на сумму до 10 млн рублей на срок до трех лет без дополнительных документов и залогового обеспечения.



Предложение доступно индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам в новом интернет-банке «ВТБ Бизнес». Сумма кредита рассчитывается автоматически и устанавливается индивидуально для каждого клиента. Поручительство для оформления такого кредита не требуется.

«В интернет-банке клиенту достаточно указать желаемую сумму кредита в рамках предодобренного ему лимита, выбрать счет для зачисления средств и подписать оферту электронной подписью. Обработка сделки займет около пяти минут, а кредитные средства поступят на счет в течение дня», — уточнили в банке.



Комиссия за выдачу заемных средств и досрочное погашение не взимается.



«Для оценки риска и расчета максимальной суммы кредита применяются статистические модели, учитывающие показатели клиента по исторически исполненным госконтрактам, поведенческую дисциплину исполнения кредитных обязательств, динамику изменения финансового положения бизнеса и прочие характеристики, позволяющие оценить кредитоспособность с учетом специфики контрактной деятельности потенциального заемщика. Наш подход дает возможность сделать максимально таргетированное предложение клиенту и с высокой точностью оценить потенциальный риск для банка», — комментирует руководитель департамента корпоративных кредитных рисков — старший вице-президент ВТБ Денис Братцев.

