Банк ДОМ.РФ предоставит дополнительную скидку к процентной ставке при покупке жилья в ипотеку на вторичном рынке. Дисконт в 0,5 процентного пункта доступен при электронной регистрации сделки в банке, уточнили в пресс-службе кредитной организации.



В рамках программы «Готовое жилье» также действует скидка в 0,3 п. п. за большие суммы кредита — от 12 млн рублей для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, от 6 млн рублей для других регионов. Зарплатным клиентам банка, а также сотрудникам медицинской и научной сферы доступна отдельная скидка в 0,2 п. п. Скидки суммируются между собой.

Так, оформить ипотеку по программе «Готовое жилье» в Банке ДОМ.РФ сейчас можно по ставке от 9% при первоначальном взносе от 10% стоимости недвижимости на срок до 30 лет.



В банке также сообщили, что значительно упрощена процедура подачи заявки. Теперь клиентам не требуется предоставлять бумажные справки о доходе и занятости. Кроме того, максимальная сумма ипотеки увеличена почти в два раза, до 50 млн рублей для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и до 30 млн рублей для других регионов.