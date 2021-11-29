Хоум Кредит Банк до конца года намерен запустить новое бизнес-направление — он начнет выдавать потребительские кредиты как агент других банков и передавать эти ссуды им на баланс. Как передает РБК , об этом журналистам сообщил предправления «Хоум Кредита» Дмитрий Пешнев-Подольский. По его словам, схема работы будет аналогична той, что использует китайский проект WeChat.

«Мы видим, что «Хоум Кредит» может очень много продавать и выдавать кредитов, можно попробовать предложить другим банкам себя в качестве канала формирования такого кредитного портфеля. Можно поделиться своим кредитным портфелем с остальными игроками. <...> В Китае есть WeChat, и он построил ровно такой бизнес — он фактически к своей платформе подключил много банков, очень много региональных банков китайских. WeChat фактически на своем балансе оставляет 20% кредитов, 80% финансируется со стороны банков-партнеров», — рассказал топ-менеджер.

В планах «Хоум Кредита» — передавать партнерам примерно одну пятую часть своих ежемесячных кредитных выдач, или 5 млрд рублей. Регулярная продажа кредитного портфеля — это совершенно новая практика для российского рынка необеспеченного кредитования, отмечают в банке. На российском рынке существует практика продажи портфелей уже выданных кредитов: например, в марте 2019 года Абсолют Банк объявлял о планах продавать часть своего ипотечного портфеля.

По словам топ-менеджера, «Хоум Кредит» через две-три недели запустит проект с первым партнером — банком из топ-50, его название Пешнев-Подольский не раскрыл. В рамках проекта банк ведет переговоры еще с семью игроками, включая кредитные организации из топ-20. Сам «Хоум Кредит», по данным Банки.ру, на 1 ноября занимал 30-е место в России по активам.

Запуск нового направления — это ответ на вопрос, что делать банку на фоне роста рыночных ставок и ужесточения регулирования со стороны ЦБ в сфере необеспеченного кредитования, признается Пешнев-Подольский.

«Изначально для нас это возможность делать больший оборот при том же самом размере капитала, на этот капитал больше зарабатывать, потому что фактически мы один и тот же объем сможем «прокручивать» в год четыре раза минимум. Мы фактически превращаем кредитный бизнес в комиссионный», — отмечает топ-менеджер.

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Как следует из отчетности «Хоум Кредита» по итогам девяти месяцев, на 30 сентября совокупный капитал банка составлял 91,3 млрд рублей, с начала года он вырос на 8,4%. Запас же регулятивного капитала с начала года упал: на отчетную дату норматив достаточности капитала на групповой основе (Н20.0) составлял 12,7% (минус 3,1 процентного пункта), а норматив достаточности базового капитала (Н20.1) — 10% (минус 2,5 п. п.) при минимумах с учетом надбавок в 10,5% и 7% соответственно. Рентабельность капитала на конец III квартала была на уровне 17,1%, следует из презентации «Хоум Кредита».

Frank RG писал, что чешская PPF Group, контролирующая банк, начала поиски покупателя на него. По информации издания, активом заинтересовалась венгерская OTP Group. Пешнев-Подольский отказался комментировать эту информацию, уточнив, что такой вопрос решается на уровне акционеров.

Как следует из презентации кредитной организации, банк-партнер должен будет открыть в «Хоум Кредите» корреспондентский счет, подключиться к его программному комплексу, а также заранее договориться, кредиты с какими характеристиками и уровнем риска они готовы будут приобретать.

При выдаче ссуд клиенты будут подписывать договор с Хоум Кредит Банком, а потом этот долг будет переуступлен партнеру и передан на его баланс. Сторонний банк лишь откроет для этого текущий счет. Заемщики смогут по-прежнему вносить платежи и гасить задолженность через мобильное приложение «Хоум Кредита».

«Хоум Кредит» будет брать комиссию за посредничество при оформлении кредита, а также удерживать определенную долю от общей величины процентов, которые должны быть выплачены по кредиту. Таким образом, банки будут делить и процентную маржу, получаемую от выдачи ссуды. В некоторых случаях «Хоум Кредит» готов брать на себя риски при дефолте таких «общих» заемщиков и заниматься взысканием образовавшейся задолженности.

«Мы хотим уйти от того, что формируется кредитный портфель и продается на баланс тех или иных игроков, мы хотим прийти к тому, чтобы мы заранее с теми игроками, которым это интересно, договорились о продукте, который мы выдаем, о том уровне риска, который мы готовы принять», — сказал Пешнев-Подольский.

По его словам, покупка кредитных портфелей у «Хоум Кредита» может быть интересна в первую очередь средним региональным банкам. Их работа ограничена определенным регионом, у них не так много возможностей развивать современные методики оценки рисков и инвестировать крупные суммы в свои мобильные каналы, пояснил топ-менеджер.

Предложенная модель может быть жизнеспособна, считает управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он допускает, что «Хоум Кредит» мог задуматься о новом направлении из-за предстоящего ужесточения регулирования.



Помимо комиссионного дохода и части процентного подобный продукт дает возможность «фильтровать» сформированный портфель, отмечает управляющий директор рейтингового агентства «НКР» Михаил Доронкин: «Модель выдачи кредитов может быть настроена таким образом, что более маржинальные кредиты остаются на балансе банка, а кредиты по менее высокой ставке передаются на баланс банков-партнеров».