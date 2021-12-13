​Эксперты: ФРС создала уникальную ситуацию в экономике

Эксперимент Федеральной резервной системы США по управлению перегретой экономикой создал уникальную историческую ситуацию. Ранее текущий уровень безработицы в 4,2% не был бы возможен без соответствующего повышения ставки Центрального банка, сообщает Reuters.



С конца 1940-х годов ноябрьский показатель в 4,2% был достигнут или превышен лишь в 20% случаев. При этом отмечается, что эта статистика относится к четырем периодам низкой безработицы, включая конец 2010-х годов. ФРС повышала ставки в течение каждого из них. На фоне этого индекс потребительских цен за ноябрь показал самый большой годовой рост за 39 лет. Это может спровоцировать изменения в монетарной политике, поскольку чиновники ускоряют сокращение выкупа облигаций и, как ожидают многие аналитики, сигнализируют о том, что повышение ставок может начаться раньше, чем предполагалось.

ФРС по-прежнему надеется, что инфляция снизится в основном сама по себе, даже если и допускает более раннее повышение ставки. Председатель ФРС Джером Пауэлл и другие политики призывают отказаться от сравнения между текущей ситуацией и периодом 1980-х годов, когда высокая инфляция резко снизила уровень жизни. При этом эксперты отмечают, что недавний рост цен создал аналогичную политическую дилемму.

По информации ABC, многие экономисты ожидают, что инфляция останется около уровня в 6,8% еще несколько месяцев, но затем снизится до конца 2022 года по ряду причин. Они не видят повторения 1970-х или начала 1980-х годов, когда инфляция превышала 10% в течение пугающе долгого периода.

Главный экономист Ameriprise Рассел Прайс ожидает, например, что инфляция достигнет пика в 7,1% в декабре и январе. После этого он считает, что уровень инфляции снизится до 4% к лету и станет ниже 3% к концу года, но останется выше 2% до 2023 года. По его словам, этому будет способствовать улучшение ситуации вокруг цепочек поставок. Они оказались перегружены, когда мировая экономика внезапно вернулась к жизни после локдауна. Экономисты надеются, что повышение доступности всего, от компьютерных микросхем до транспортных контейнеров, поможет ослабить инфляцию.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru

