​Эксперт предупредил о возможной рецессии и стагнации в экономике США

В ближайшие годы экономика США столкнется с рецессией, которая затем превратится в «вековую стагнацию», считает бывший министр финансов США Лоуренс Саммерс. Об этом пишет Bloomberg.



В интервью подкасту Bloomberg Economics «Stephanomics» Саммерс заявил, что Федеральная резервная система опоздала с выявлением опасностей инфляции. По его мнению, несвоевременные меры по снижению цен потенциально могут привести экономику к спаду. «Если бы могли управлять экономикой в таком раскаленном состоянии, это было бы замечательно, но урок, который мы усвоили в 1970-х годах, показывает, что следствием перегрева экономики является не просто повышенная инфляция, но и постоянно растущая инфляция», — сказал Саммерс. Он опасается, что очень скоро будет достигнута точка, «когда будет сложно снизить инфляцию, не спровоцировав рецессии».

Что касается более долгосрочной перспективы, то Саммерс отметил сохранение риска «вековой стагнации», ситуации, когда темпы экономического роста снижаются, а процентные ставки находятся на исторических минимумах. Впервые он начал говорить о подобном риске в 2013 году. «Я не уверен, что мы сумеем сохранить избыточный спрос в течение многих лет. Проблема в том, что сейчас мы увеличили совокупный спрос, но никто не знает, как можно поддерживать его рост».

В то же время агентство Reuters сообщило, что новый вариант коронавируса «омикрон» уже начал влиять на экономику США. Наиболее серьезное влияние он оказал на предприятия общепита. Опрошенные изданием аналитики отметили, что многие мероприятия отменяются или откладываются, потребители сокращают расходы, некоторые заведения закрываются. В то же время другие сектора пока значительных проблем не испытывают. Аналитики отмечают, что в целом новый вариант вируса способен замедлить экономический рост в начале следующего года, но подорвать его вряд ли сможет.

Главный экономист Moody's Analytics Марк Занди ожидает, что экономика США в ближайшем будущем пострадает от вспышки более заразного варианта вируса, но эффект будет кратковременным. Теперь он прогнозирует, что экономика США вырастет на 2% в I квартале 2022 года по сравнению с прогнозом в 5% ранее. Однако он отмечает, что, несмотря на ожидаемое им замедление, рост может быстро восстановиться во II квартале, а в годовом выражении экономика может вырасти более чем на 4%.

Сергей МОЗГОЛОВ для Banki.ru