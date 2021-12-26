МС Банк Рус предлагает кредит на покупку новых автомобилей Mitsubishi под 3%

МС Банк Рус предлагает для покупателей автомобилей Mitsubishi кредит с остаточным платежом «Плати легко!» на три года по ставке 3%, сообщила пресс-служба кредитной организации.



Минимальная сумма кредита — 150 тыс. рублей (99,99%) от стоимости автомобиля. Первоначальный взнос — от 70% от цены автомобиля, срок кредита — 36 месяцев. Процентная ставка в кредитном договоре — 3%, максимальный размер последнего платежа — до 55% от цены машины.



«Ставка действует при условии сдачи в трейд-ин автомобиля Mitsubishi, при приобретении услуги страхования жизни и здоровья, утраты трудоспособности и оформлении полиса каско при страховании по рискам «ущерб» и «угон а/м» (каско) на полную стоимость автомобиля в любой страховой компании из перечня, размещенного на сайте. Без услуги «Защита платежей» и без оформления полиса каско ставка увеличивается на 11,9%. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля», — говорится в сообщении банка. Там уточнили, что предложение действует до 31 декабря 2021 года.



В банке рассказали, что программа «Плати легко!» дает возможность значительно снизить ежемесячные платежи по кредиту по сравнению с классическими программами кредитования, что, в свою очередь, делает покупку автомобиля гораздо доступнее.

В конце срока кредита у клиента есть возможность:

– продлить срок действия кредитного договора на срок до двух лет и выплатить остаток задолженности в размер остаточного платежа равными ежемесячными платежами;

– сдать текущий автомобиль по программе «трейд-ин» в любом официальном дилерском центре Mitsubishi и внести вырученные средства в счет первоначального взноса на покупку нового автомобиля Mitsubishi в кредит.