АКРА: чистая прибыль банков РФ в этом году составит более 2,4 трлн рублей, в следующем — 2,1—2,2 трлн

Чистая прибыль российского банковского сектора превысит 2,4 трлн рублей в этом году, что в полтора раза больше результата 2020 года, однако повторение такого рекорда в следующем году маловероятно. Такие прогнозы приводятся в материале Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Результаты 2021 года могут считаться успешными для банковской системы, приходят к выводу эксперты: отрасль сумела избежать отложенных последствий экономического стресса 2020 года, а также негативного влияния очередных противопандемийных мер. По итогам года сектор сможет продемонстрировать высокое качество кредитного портфеля на фоне его быстрого роста (плюс 16,8%), прежде всего связанного с увеличением объемов розничного кредитования (плюс 24,9%), считают в АКРА. Аналитики обращают внимание на то, что быстрый рост кредитного портфеля не сопровождался снижением капитализации и ухудшением позиции банков по ликвидности, что позволяет в целом довольно высоко оценить стабильность системы.

«Кроме того, быстрый рост создавал возможности продажи новым заемщикам некредитных продуктов и тем самым позволял банкам частично компенсировать негативное влияние растущих процентных ставок и возможные потери по ссудам», — указано в материале.

Как поясняют эксперты, финансовые результаты отрасли в этом году в значительной мере были достигнуты за счет позитивного влияния нескольких факторов. Это:

Небольшой объем создания новых резервов: чистое доформирование в январе — сентябре 2021 года составило 383 млрд рублей против 1,542 трлн за аналогичный период 2020-го. Способность банков удерживать рост ставок в условиях ужесточения монетарной политики Банка России: при росте ключевой ставки с 4,25% до 8,5% ставки по кредитным и депозитным продуктам выросли в меньшей степени, средняя доходность процентных активов и стоимость пассивов практически не изменились. Способность банков наращивать кредитный портфель быстрыми темпами при ограниченном притоке новых клиентских средств, прежде всего средств физических лиц: при увеличении кредитного портфеля на 9 трлн рублей объем средств розничных клиентов и юридических лиц (без учета государственных организаций) увеличился на 6 трлн.

В числе прочего аналитики отмечают, что если в 2019 году общий объем потерь кредитных организаций, завершивших отчетный период с убытком, составил 153,9 млрд рублей, то в январе — октябре 2021 года данное значение составило 27 млрд.

По мнению агентства, ситуация в экономике РФ в 2022 году в целом будет способствовать дальнейшему комфортному развитию и сохранению устойчивости банковской системы страны. Рост кредитного портфеля продолжится и составит 13%. Качество портфеля останется достаточно стабильным — доля просрочки не превысит 4,7%. Вместе с тем АКРА считает, что, поскольку финансовые результаты текущего года во многом были достигнуты за счет влияния по-своему уникальных факторов, новые рекорды прибыльности в 2022 году маловероятны.

Способность банков контролировать стоимость риска станет одним из наиболее значимых факторов формирования финансового результата в 2022 году. По мнению АКРА, стоимость риска по итогам следующего года составит 1,2% после 0,6% в 2021-м. Основным фактором роста станет восстановление объемов дорезервирования до более типичных уровней — низкие показатели 2021 года отчасти объясняются тем, что потенциально проблемные кредиты были с избытком зарезервированы в период пандемии, а в последние 12 месяцев распущены. Кроме того, постепенно начнут вызревать кредиты, выданные в период быстрого роста портфелей в течение последних двух лет (это касается как розничного, так и корпоративного кредитования). Также на объем создаваемых резервов будет влиять изменение показателей качества кредитных портфелей.



По прогнозу АКРА, в 2022 году чистая прибыль банковского сектора составит 2,1—2,2 трлн рублей.