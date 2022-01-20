​Wildberries выпустила банковскую карту WB Card

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries выпустил банковскую дебетовую карту от Вайлдберриз Банка — WB Card. Новая виртуальная карта предоставляет возможность оплачивать покупки на Wildberries со скидкой в размере 2%, сообщили в пресс-службе компании, уточнив, что в ближайшее время также будет подключена функция моментального зачисления средств при возврате покупок.



«Оформить карту от Вайлдберриз Банка можно онлайн всего за несколько минут. Для этого достаточно заполнить короткую форму и ввести данные в личном кабинете покупателя на Wildberries. Выпуск, обслуживание и все уведомления об операциях бесплатные», — говорится в релизе.

Отмечается, что проверка данных пользователей осуществляется автоматически благодаря интеграции с порталом госуслуг.

Пополнить виртуальную карту можно моментально и бесплатно через Систему быстрых платежей, мобильных приложений «Альфа-Банк», «Тинькофф» и «Райффайзен-Онлайн». Максимальный лимит пополнения — 100 тыс. рублей в месяц.

Для удобства пользователей WB Card Wildberries разработала одноименное мобильное приложение, с помощью которого можно также пополнять счет карты, переводить средства в любые другие банки через СБП, оплачивать сотовую связь и другие услуги, а также следить за историей всех операций и получать статистику расходов.