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​Wildberries выпустила банковскую карту WB Card

20.01.2022 21:59
5 079
2 Время прочтения: 2 минуты
Автор
Екатерина Савельева руководитель направления оперативной информации Банки.ру
Источник
Banki.ru
Темы
Вайлдберриз Банк

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries выпустил банковскую дебетовую карту от Вайлдберриз Банка — WB Card. Новая виртуальная карта предоставляет возможность оплачивать покупки на Wildberries со скидкой в размере 2%, сообщили в пресс-службе компании, уточнив, что в ближайшее время также будет подключена функция моментального зачисления средств при возврате покупок.

«Оформить карту от Вайлдберриз Банка можно онлайн всего за несколько минут. Для этого достаточно заполнить короткую форму и ввести данные в личном кабинете покупателя на Wildberries. Выпуск, обслуживание и все уведомления об операциях бесплатные», — говорится в релизе.

Отмечается, что проверка данных пользователей осуществляется автоматически благодаря интеграции с порталом госуслуг.

Пополнить виртуальную карту можно моментально и бесплатно через Систему быстрых платежей, мобильных приложений «Альфа-Банк», «Тинькофф» и «Райффайзен-Онлайн». Максимальный лимит пополнения — 100 тыс. рублей в месяц.

Для удобства пользователей WB Card Wildberries разработала одноименное мобильное приложение, с помощью которого можно также пополнять счет карты, переводить средства в любые другие банки через СБП, оплачивать сотовую связь и другие услуги, а также следить за историей всех операций и получать статистику расходов.

Самые популярные дебетовые карты с бесплатным обслуживанием

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Комментарии

2
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msi.inc
msi.inc
21.01.2022 12:33
<p>-2% какая щедрость Карта по сути ненужная пустышка)).</p>
3
apxun
23.01.2022 14:32
<p>Реквизиты карты полностью не дают, то есть карта как таковая не существует, а существует счет в банке, с которого можно платить только за покупки в Вайлдберриз. Ну, если не рассматривать транзиты через СБП, которые тоже никому не интересны</p>
0

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