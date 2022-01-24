В России обновлены все рекорды по безналичным платежам

В России в 2021 году были обновлены все рекорды по уровню проникновения безналичных платежей. Доля безналичных расходных операций за год составила 59,3%, а по итогам IV квартала впервые превысила 60%, показало исследование лаборатории «СберИндекса» и «Платформы ОФД». По прогнозу аналитиков, через пять лет доля безналичных платежей может вплотную приблизиться к своему пределу, который составит примерно 85% от расходных операций по картам. Оставшиеся 15% придутся на вынужденные снятия наличных людьми, которые в целом предпочитают безналичные расчеты.



Наиболее «безналичными» регионами страны в IV квартале прошлого года стали Ненецкий АО (73,9%), Республика Саха (68,9%) и Республика Карелия (68,8%), а лидером по увеличению доли безналичного оборота — Республика Тыва (+8,4 п. п. за год).

Во всех 100 городах, вошедших в рейтинг по проникновению безналичных платежей, этот показатель превысил 60%.

Продолжает активно расти доля безналичного торгового оборота на Северном Кавказе. В Северной Осетии и Кабардино-Балкарии прирост составил 6,1 п. п. и 5,6 п. п. соответственно по сравнению с IV квартала 2020-го.

По данным «Платформы ОФД», онлайн-продажи активно осваивает продовольственная розница, что обеспечивает рост безналичных расходов в этом секторе, особенно в крупных и сетевых магазинах. Фастфуд, кафе и рестораны следуют за потребителем в e-com, развивая онлайн-торговлю, обеспечивая быструю доставку своих блюд и, конечно, предоставляя удобство оплаты безналичными способами.

Исключением из общего тренда по-прежнему являются сегменты «Строительные и хозяйственные товары» и «Электроника».