«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Углеметбанка на уровне «ruBB»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Углеметбанка на уровне «ruBB», сообщила пресс-служба агентства. По рейтингу сохранен «стабильный» прогноз.

Как поясняется в сообщении «Эксперт РА», рейтинг банка обусловлен адекватным запасом капитала при умеренно низкой рентабельности, адекватной ликвидной позицией, удовлетворительным качеством активов, ограниченными рыночными позициями и консервативной оценкой корпоративного управления.

Аналитики напомнили, что Углеметбанк выступает в роли опорного расчетного банка для группы «Мечел», также специализируется на кредитовании и РКО корпоративных клиентов и предприятий малого и среднего бизнеса, кредитовании физических лиц (преимущественно текущих или бывших зарплатных клиентов банка), а также операциях на рынке ценных бумаг. Головной офис банка располагается в Челябинске, география деятельности представлена 14 подразделениями в Сибирском, Уральском, Приволжском, Центральном и Дальневосточном федеральных округах.

По данным агентства, ограниченная оценка рыночных позиций обусловлена невысокими конкурентными позициями в банковской системе РФ в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования юридических лиц и региональной концентрацией активно-пассивных операций на ключевых регионах (Челябинской и Кемеровской областях). Ограниченное количество заемщиков в сочетании со значительными объемами вложений в высоколиквидные компоненты активов определяют низкую диверсификацию активных операций банка.

В числе прочего отмечается адекватный запас капитала при умеренно низкой рентабельности. Банк поддерживает адекватные показатели достаточности собственных средств (Н1.0 равен 18,2%, Н1.2 составляет 12,8% на 1 декабря 2021 года), вследствие чего буфер абсорбции выдерживает обесценение более 31% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств.

Кроме того, рентабельность бизнеса за период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021-го находилась на адекватном уровне (RoE равен 12,8% по РСБУ), однако после негативных переоценок в ноябре портфеля ценных бумаг RoE по итогам 2021 года составил порядка 6% по прибыли без учета СПОД. Плановое значение RoE на 2022 год ожидается на уровне около 3%. По-прежнему отмечается недостаточно высокая операционная эффективность бизнеса (CIR = 81% за период с 1 октября 2020 года по 1 октября 2021-го).

«Активы банка сформированы преимущественно требованиями к Банку России (54% валовых активов на 1 декабря 2021 года), вложениями в ценные бумаги (18% активов) и кредитным портфелем (16%, из которых две трети приходится на корпоративные ссуды). Кредитное качество портфеля ценных бумаг банка оценивается как адекватное, свыше 60% представлено вложениями в долговые бумаги эмитентов, имеющих кредитный рейтинг на уровне «ruAA-» и выше по шкале «Эксперт РА». Качество корпоративных кредитов оценивается как удовлетворительное», — отметили аналитики.