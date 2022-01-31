Ставка по депозиту для бедных до 100 тыс. рублей может превысить ключевую на 1 п. п.

Процентная ставка по социальному вкладу для малообеспеченных граждан будет на 1 п. п. превышать значение ключевой ставки, пишут «Известия». Об этом сказано в проекте закона, разработанного депутатами Госдумы. При этом у гражданина должен быть только один такой депозит не более чем на 100 тыс. рублей. Согласно документу, также россияне с низким уровнем дохода смогут открыть социальный счет в банке.

Доступ к социальному банковскому вкладу или счету планируется предоставить гражданам, которые получают социальную помощь от государства. Сведения об этом должны содержаться в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО). Внесение денег в иностранной валюте не разрешено. Выплата процентов будет производиться ежемесячно путем перечисления их на другой счет, указанный физлицом. Вознаграждения на остаток на социальном счете, который предназначается только для операций в рублях с использованием национальных карт «Мир», планируется начислять двумя способами. На сумму до 100 тыс. рублей проценты будут на 1 п. п. меньше ключевой ставки, действующей на дату их начисления. Ставка на средства, превышающие указанный лимит, будет указана отдельно.

Лента новостей В Госдуме призвали увеличить ставку НДФЛ для доходов свыше 10 млн рублей В Госдуме призвали поднять налог на сверхдоходы, пишет «Коммерсант», уточняя, что с такой инициативой выступил первый замглавы думского комитета по бюджету и налогам, депутат от КПРФ Михаил Щапов. Идею он мотивировал «социальным разрывом» в обществе. 10.01.2022 17:22

По депозитам предусмотрена возможность пополнения вклада до лимита без уменьшения ставки и взимания комиссии в любое время, частичное снятие средств и расторжение договора по инициативе физлица. Банк не вправе взимать плату за его открытие, обслуживание и ряд других услуг, включая операции до 15 тыс. рублей в течение месяца, указано в документе. Но банки обязаны проверять всю необходимую информацию о физлице в базе ЕГИССО до заключения договора с ним. А после его подписания передать туда сведения, так же как и после расторжения.

Банк России заявил о необходимости разработки социального вклада, его возможные условия сейчас обсуждаются. В Минтруде сказали, что рассматривают подходы к реализации этой идеи с учетом принципов социального казначейства.

ВТБ внимательно изучает все параметры документа и готов обсуждать предложенные условия совместно с регулятором и другими игроками рынка, отметили в организации. Банк ДОМ.РФ готовит рекомендации, которые позволят создать выгодный, удобный и безопасный для вкладчиков инструмент, отметил представитель банка. Для кредитных организаций важно, как будет формироваться ставка по социальному вкладу и кто ее будет устанавливать, добавил представитель Почта Банка. Количество людей, которые откроют соцвклад, будет небольшим, поэтому объем таких депозитов в структуре совокупного розничного портфеля составит около 0,2% и расходы для банков будут несущественными, считает аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. Обычный банковский вклад, открытый сегодня, может оказаться значительно выгоднее социального, учитывая риск снижения ключевой ставки, а также ежемесячный пересчет процентов, уверен ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин. Он также указал, что остается открытым вопрос, где малоимущим взять лишние 100 тыс. рублей, чтобы отнести их в банк.