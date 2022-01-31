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СМИ узнали о планах Лондона заморозить активы российских энергокомпаний

31.01.2022 08:53
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РБК

Великобритания может ввести санкции против российских энергетических компаний в случае вторжения РФ на Украину. Как сообщает РБК, об этом пишет The Times со ссылкой на источники в правительстве королевства.

Ограничения могут коснуться и других секторов экономики, пишет газета. Власти Великобритании готовят план, согласно которому будут заморожены активы людей и организаций, обладающих «стратегической значимостью» для России. Лицам, которые попадут в список, будет запрещен въезд на территорию Британии.

Ожидается, что проект документа о санкциях будет представлен членам парламента уже 31 января.

В эфире Sky News глава МИД Британии Элизабет Трасс рассказала, что, в соответствии с готовящимся проектом ужесточения санкций, собственность «российских олигархов» в Лондоне может быть конфискована. Законопроект, по ее словам, позволит Британии «бить по более широкому спектру целей». Нынешнее законодательство страны позволяет вводить санкции только против людей и организаций, непосредственно связанных с ситуацией вокруг Украины, а новый документ позволит распространить ограничения на любые компании, «интересные Кремлю».

У предприятий и людей, которые «служат опорой российского государства» и являются объектом законопроекта, «не получится спрятаться», подчеркнула министр.

В ответ на вопрос о том, не ударят ли такие меры по британским инвесторам, Трасс заявила, что «демократия и свобода важнее, чем сиюминутные финансовые интересы».

Ранее The Telegraph узнала, что Великобритания может поддержать отключение России от SWIFT и санкции против газопровода «Северный поток — 2» из-за ситуации вокруг Украины.

Financial Times сообщала, что страны ЕС и Великобритания при поддержке США разрабатывают пакет санкций против новых газовых проектов России в случае вторжения. По данным источников издания, меры будут направлены на сокращение финансирования и поставок технологий в этой сфере. Газета отметила, что такие санкции могут навредить и западным компаниям, которые инвестируют в российские газовые проекты.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен в ближайшие дни обсудить ситуацию вокруг Украины с президентом России Владимиром Путиным. В ходе разговора Джонсон снова заявит о «необходимости того, чтобы Россия отступила и действовала дипломатично».

Разработка новых возможных экономических мер против РФ из-за ситуации вокруг Украины идет «очень хорошо», рассказал РИА Новости официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Питер Стано. При этом рассматриваются опции как серьезного расширения действующих ограничений, так и введения новых секторальных мер.

 29.01.2022 18:14

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Комментарии

6
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asnet
31.01.2022 09:13
<p>тоесть на этой недели ждать снова обвала рынка ценых бумаг в России?</p>
0
сказочныйД
31.01.2022 09:49
<p>смысл вторгаться, если военные уже там, да и все санкции путин все равно оборачивает против россиян, так что готовимся народ получать лещей в любом случае</p>
1
g*******@mail.ru
31.01.2022 10:05
<p>Британцы замахнулись на святое: все что нажито непосильным и честным трудом нашими олигархами может бы конфисковано. Совсем совесть потеряли)))</p>
7
safaga
safaga
31.01.2022 10:54
<p>Да как же можно трогать Героев России и Героев Труда. Они ж в поте лиц это наживали, у них все руки в мозолях...</p>
3
Steven Cohen
Steven Cohen
31.01.2022 13:02
<p>Нужно замораживать активы путинских кошельков его родственников идружков...остальное не работает </p>
3

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