«Сбер» включили в тройку сильнейших банковских брендов мира

«Сбер» вошел в тройку сильнейших банковских брендов мира. Согласно отчету Banking 500 2022 международной консалтинговой компании Brand Finance, данные которого приводит кредитная организация, она заняла третье место по показателю «сила бренда» (Brand Strength Index), набрав 92,3 пункта из 100 возможных. Также «Сбер» получил наивысший рейтинг силы бренда «ААА+».

В самом отчете указано, что статус самого сильного банковского бренда мира сохранил банк BCA из Индонезии (94 пункта из 100), к которому вплотную приближаются банк Capitec из ЮАР и российский «Сбер».

Brand Finance оценивает «силу бренда» с помощью сбалансированной системы показателей, которая включает оценку инвестиций в маркетинг, акционерный капитал и эффективность ведения бизнеса, поясняется в материале СберБанка.

Кроме того, за год «Сбер» значительно улучшил свои позиции по стоимости бренда (Brand Value), поднявшись на девять строчек в соответствующем рейтинге. Brand Finance оценил бренд в 12,8 млрд долларов (это на 36% больше, чем год назад), что позволило «Сберу» занять 20-ю строчку в рейтинге самых дорогих банковских брендов мира. Годом ранее банк находился на 29-м месте. Согласно данным Brand Finance, топ-тройку рейтинга по стоимости бренда составляют китайские ICBC, China Construction Bank и Agricultural Bank Of China.



В «Сбере» напоминают, что ранее он был признан сильнейшим брендом Европы (согласно отчету Global 500 2022), опередив Ferrari. Также по итогам прошлого года банк сохранил за собой позиции как самого дорогого, так и самого сильного бренда России.