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Греф призвал искоренить мисселинг в СберБанке

04.02.2022 18:32
3 621
4 Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС
Темы
СберБанк

СберБанк планирует искоренить мисселинг (продажи одного финансового продукта под видом другого) и стресс клиентов в розничных подразделениях, следует из презентации главы банка Германа Грефа к внутренней ежегодной бизнес-конференции «Сбера» (с материалами ознакомился ТАСС).

«Необходима нулевая толерантность к некачественным продуктовым решениям, некачественному обслуживанию и мисселингу в деятельности банка, к стрессу клиента», — указано в презентации Грефа для топ-менеджеров кредитной организации.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце 2021 года заявляла, что регулятор намерен значительно увеличивать штрафы за навязывание и мисселинг. Глава ЦБ сравнила борьбу с недобросовестными практиками в банках по масштабам и важности с зачисткой банковской системы. Набиуллина тогда подчеркнула, что ЦБ будет активно пресекать недобросовестные практики.

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Мария Александрова

Эксперт службы заботы о клиентах
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Комментарии

4
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Ехидна_1
04.02.2022 19:42
<p>Ага, из серии "пчелы против меда"...</p>
7
Ирья
04.02.2022 20:00
<p>А как же сотрудники план будут выполнять: А их начальники премии получать</p>
2
ugor
ugor
04.02.2022 21:19
<p>Хорошо,что не ку....гус!)))</p>
<p></p>
<p></p>
<p></p>
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0
-man-
-man-
04.02.2022 22:43
<p>Сначала сам создал, а тепрь пытается искоренть? Уже задолбал своим враньём!</p>
2

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