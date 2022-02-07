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«Эксперт РА»: рентабельность банков РФ выросла, но остается ниже допандемийных значений

07.02.2022 21:19
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Время прочтения: 3 минуты
Автор
Ася Шалимова Банки.ру
Источник
Banki.ru

Медианные показатели рентабельности российских банков возросли относительно 2020 года, но остаются ниже значений 2019-го, несмотря на рекордную прибыль сектора в абсолютном выражении. Об этом говорится в аналитической записке «Эксперт РА».

Рейтинговое агентство напоминает, что по итогам 2021 года банковский сектор РФ получил 2,36 трлн рублей чистой прибыли за вычетом убытков, понесенных 15,7% кредитных организаций. При этом, как и прогнозировалось, в IV квартале динамика агрегированного финансового результата кредитных организаций замедлилась. Факторами, оказавшими давление на темпы генерации прибыли, стали:

  • отрицательная переоценка портфелей приобретенных ценных бумаг в условиях нестабильности финансовых рынков;
  • небольшое замедление выдачи потребительских и ипотечных кредитов на фоне высокой долговой нагрузки заемщиков и ожиданий вступления в действие макропруденциальных лимитов;
  • прошедшие доформирование резервов на возможные потери по требованиям к крупным корпоративным заемщикам на балансе отдельных банков, значимых в масштабах сектора.
01.02.2022 14:02

«Медианные показатели рентабельности по всем кредитным организациям возросли относительно 2020 года, но остаются ниже значений, зафиксированных в допандемийном 2019 году, несмотря на установленный рекорд по прибыли в абсолютном выражении», — указано в материале.

Медианная рентабельность балансового капитала по прибыли после налогообложения составила 6,3%, рентабельность валовых активов — 1,1% за 2021 год. Усредненный уровень чистой процентной маржи в 2021 году повысился относительно предшествовавшего года, несмотря на рост стоимости фондирования, за счет осуществленной крупными и некоторыми средними по размеру банками конвертации избыточной ликвидности в работающие активы с повышенной нормой процентного дохода — в первую очередь потребительские кредиты, выданные населению. Доля прибыльных кредитных организаций в 2021 году составила 84,3%, восстановившись относительно 2020 года и немного превысив показатель 2019 года с учетом сокращения общего числа действующих кредитных организаций.

Медианная рентабельность балансового капитала топ-10 кредитных организаций по размеру активов по итогам 2021 года значительно превышает аналогичный показатель, усредненный по всем участникам рынка, и составляет 16,8%. Крупнейшие банки наиболее эффективно удовлетворяли возросший в прошлом году спрос на заемные средства и максимизировали доходную базу за счет разветвленных филиальных сетей и широкого спектра каналов продаж, а также более устойчивого по сравнению со средними и небольшими кредитными организациями фондирования. Более стабильная ресурсная база позволила им существенно повысить уровень среднесрочных и долгосрочных кредитных требований. В результате концентрация активов сектора на первой десятке кредитных организаций за прошедший год возросла на 1,3 процентного пункта, до 78%. За последние же три года соответствующий показатель концентрации увеличился на 5,2 п. п., что отражает не только органический рост, но также реализацию крупнейшими игроками стратегий слияний и поглощений, указывают аналитики.

Борьба российских банков за поддержание рентабельности может стать наиболее интересным явлением в ближайшие 12 месяцев. Об этом говорится в материале Аналитического кредитного рейтингового агентства.

 28.12.2021 16:37

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