Тинькофф Банк запускает цифровую ипотеку

«Тинькофф» запускает новое направление кредитования — цифровую ипотеку. Как сообщили в банке, его схема ипотечного кредитования не имеет аналогов на российском рынке: оформление документов и выдача кредита будут происходить полностью онлайн, клиентам не нужно будет приезжать в офис ни на одном этапе сделки, включая оформление электронной подписи.

На первом этапе клиентам «Тинькофф» будет доступно рефинансирование ипотечных кредитов других банков. До конца 2022 года банк также запустит оформление ипотеки на первичное и вторичное жилье.

В рамках ипотечного кредитования «Тинькофф» обещает на всех этапах полностью сопровождать сделку, включая взаимодействие с Росреестром. Клиенту даже не нужно будет ходить в многофункциональный центр — банк самостоятельно зарегистрирует залог и безопасно произведет все расчетные операции между покупателем и продавцом, подчеркивается в релизе.

Все документы по ипотечной сделке будут подписываться в электронном виде — с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи, которую банк выпустит для клиента в случае необходимости. Представитель «Тинькофф» приедет к клиенту в удобное место и время.

В числе других преимуществ рефинансирования ипотеки в «Тинькофф» названы простота подачи заявки (нужен только адрес квартиры), рекордные сроки одобрения, отсутствие необходимости в отчете об оценке имущества (банк не осматривает объект недвижимости), фиксированная низкая ставка на весь срок рефинансирования (на время погашения текущей ипотеки ставка остается неизменной), оперативность решения вопросов, бесплатное обслуживание по дебетовой карте Tinkoff Black на время действия ипотечного кредита, соответствие продукта принципам ESG за счет его «безбумажности», а также новый подход к страхованию. «Не нужно сразу платить большую сумму за страхование квартиры. Плата за страховку — всего 0,15% годовых — списывается ежемесячно в составе регулярного платежа. Так страховка становится более выгодной для клиента, чем при единовременной оплате за год, а комиссия за страховку уменьшается вместе с остатком задолженности», — поясняется в сообщении.

Рефинансирование ипотеки в «Тинькофф» станет доступно для всех клиентов экосистемы до конца первого квартала 2022 года (на данный момент опция открыта для части клиентов). Ставка рефинансирования начинается от 8,9% годовых. Максимальная сумма составляет 30 млн рублей, срок — до 30 лет. На первом этапе можно рефинансировать ипотечные кредиты, полученные на квартиры на вторичном рынке.

РБК в материале на эту тему напоминает, что в 2015—2019 годах «Тинькофф» предлагал физлицам ипотеку как агент других банков, но потом закрыл этот сегмент из-за неприбыльности.

Лента новостей Тинькофф Банк определился с форматом возвращения на ипотечный рынок Для «Тинькофф» рефинансирование ипотеки может оказаться дешевле, чем выдача кредитов новым заемщикам — он может в короткие сроки сформировать пул надежных заемщиков, одобренных другими банками, экономя на первичном привлечении клиента, считают эксперты. 21.09.2021 09:09

В банке указывают, что первые выдачи собственных ипотечных кредитов в «Тинькофф» имели место в июне 2021 года — тогда ипотека была запущена для сотрудников группы, которые получили более 1 млрд рублей на покупку готового жилья. По словам председателя правления Тинькофф Банка Станислава Близнюка, на текущий момент рефинансирование ипотеки доступно более чем для 500 тыс. клиентов в мобильном приложении. Свыше 2 тыс. человек уже оставили заявки за первые дни.

