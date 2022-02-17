Овощи из «борщевого набора» подорожали вдвое за пять лет

Овощи из «борщевого набора» подорожали в среднем вдвое за пять лет — с января 2017 года по январь 2022-го, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Капуста за пять лет подорожала больше всего — с 18,46 до 59,96 рубля, морковь — с 26,98 до 48,37 рубля, репчатый лук — с 22,43 до 31,4 рубля, свекла — с 22,52 до 45,22 рубля, картофель — с 20,8 до 48,24 рубля.

В январе Минсельхоз сообщал, что посевные площади в РФ в 2022 году будут увеличены. По прогнозу ведомства, овощи открытого грунта в 2022 году будут посеяны на 196,6 тыс. га (плюс 7,9%), а картофель — посажен на 298,7 тыс. га (плюс 6,7%).



Как пояснили в Минсельхозе, наращивание производства овощей «борщевого набора» является одной из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности страны. В среднем за последние пять лет урожай овощей открытого грунта в РФ стабильно превышает 5 млн тонн, ежегодно обновляется рекорд по производству в зимних теплицах.