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Овощи из «борщевого набора» подорожали вдвое за пять лет

17.02.2022 09:53
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7 Время прочтения: 1 минута
Источник
ТАСС

Овощи из «борщевого набора» подорожали в среднем вдвое за пять лет — с января 2017 года по январь 2022-го, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Капуста за пять лет подорожала больше всего — с 18,46 до 59,96 рубля, морковь — с 26,98 до 48,37 рубля, репчатый лук — с 22,43 до 31,4 рубля, свекла — с 22,52 до 45,22 рубля, картофель — с 20,8 до 48,24 рубля.

В январе Минсельхоз сообщал, что посевные площади в РФ в 2022 году будут увеличены. По прогнозу ведомства, овощи открытого грунта в 2022 году будут посеяны на 196,6 тыс. га (плюс 7,9%), а картофель — посажен на 298,7 тыс. га (плюс 6,7%).

Как пояснили в Минсельхозе, наращивание производства овощей «борщевого набора» является одной из ключевых задач обеспечения продовольственной безопасности страны. В среднем за последние пять лет урожай овощей открытого грунта в РФ стабильно превышает 5 млн тонн, ежегодно обновляется рекорд по производству в зимних теплицах.

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Комментарии

7
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AlexS_NEW
AlexS_NEW
17.02.2022 10:12
<p>Если 100% полелить на 5, получается 20% - реальная и ощутимая инфляция!</p>
3
ugor
ugor
17.02.2022 10:32
<p>Какие в двое???? Гораздо больше!</p>
2
-man-
-man-
17.02.2022 10:58
<p>В этой стране все для олигархов.</p>
1
Банан
17.02.2022 12:42
<p>Зачем обманывать то? Раз вова сказал что подорожало всё на 8.6%, значит так и есть!</p>
0
lagoutkin
17.02.2022 13:11
<p>Вдвое они только в этом году подорожали. </p>
4

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