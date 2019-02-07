оденьгахпросто: как говорить о деньгах

Сложную тему денег нужно обсуждать осторожно и корректно Фото: photographee.eu/Depositphotos.com

На самом деле говорить о деньгах совсем «не просто». Будь то переговоры с начальником о зарплате, раздел имущества с братьями и сестрами, оформление завещания или обсуждение семейного бюджета с мужем.



1. Как просить деньги у родных

В процессе продажи родительской квартиры было принято решение большую часть отдать брату, так как у него семья, а вы не замужем. Вы считаете это решение несправедливым и хотите поговорить с родителями, чтобы они поменяли свое решение. Что при этом важно учесть?

Мы хорошо знаем своих родных и можем предсказать, что может вызвать у них негативную реакцию. Так как разговор деликатный, безопаснее будет его прописать. Подготовьте аргументы для своих родителей, объясните, что отсутствие семьи в данный момент не должно лишать вас вашей законной доли. Поговорите с братом, возможно, что он и сам не прочь поделить квартиру поровну. Если вы уверены в неизбежности конфликта, задумайтесь, стоит ли вообще начинать этот разговор или лучше задействовать третью сторону. Возможно, в данном вопросе вам понадобится помощь юриста или психолога.

2. Как говорить о деньгах с друзьями

Вы встретились с другом, который задумывается о смене работы. Он поинтересовался уровнем вашего ежемесячного дохода, так как хочет понять, какую сумму ему просить на новом месте. Как поступить в подобной ситуации?

Вопрос о том, какая у вас зарплата, — это серьезный переход личных границ, и вы всегда можете отказаться отвечать, сославшись на свои внутренние принципы. Всегда можно сказать, что вы не говорите об этом нигде: ни на работе, ни с друзьями. Обнародование вашего уровня дохода может привести к разрушению дружеских отношений, а причиной может стать элементарная зависть.

Если вы даете в долг, то решите для себя, с какой именно суммой вы действительно готовы распрощаться. Если речь идет о большой сумме, то корректно сказать, что вы не готовы потерять эту сумму и не хотите, чтобы между вами стояло что-то, что могло бы разрушить ваши отношения.

И помните, что вместо того, чтобы давать в долг, вы всегда можете посоветовать другу открыть кредитную карту.

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3. Как говорить о деньгах на работе

К вам подошла знакомая из соседнего отдела и начала жаловаться, что ее зарплаты не хватает на повседневные нужды. Она поинтересовалась, как вы распределяете свой бюджет, ведь доход у вас примерно одинаковый, не так ли? Что лучше ответить в подобной ситуации?

В больших компаниях часто действует правило, по которому работникам запрещается обсуждать уровень дохода, но всегда находятся те, кто это правило нарушает. Эксперты не рекомендуют раскрывать уровень заработной платы, поскольку в компаниях людям, работающим в одной и той же должности, могут платить по-разному. Так что подобная искренность может привести к зависти, проблемам с начальством и попыткам вам навредить. Как и в случае с друзьями, лучше сослаться на внутренние убеждения или сказать, что вы придерживаетесь правил компании и не хотите последующих проблем с руководством.

4. Как говорить о деньгах с любимым человеком

Пара решила пожениться и начала задумываться о том, чтобы завести ребенка. Но оба лишь догадываются о доходах друг друга и не знают, как будут оплачивать свадьбу и формировать совместный бюджет. Как быть?

Большинство семейных конфликтов возникает из-за того, что отношение к семейному бюджету в паре сильно различается. Очень часто мы копируем усвоенные в детстве модели поведения в своей взрослой жизни, и это может стать ключом к пониманию поведения партнера в финансовых делах. Например, женщина привыкла, что ее папа отдавал все деньги маме, а у мужчины была кардинально противоположная ситуация. В этом случае очень важно «на берегу», перед началом совместной жизни, обговорить, как будет планироваться бюджет, как каждый из партнеров представляет траты через год или два, как было принято в их семье и хочет ли партнер придерживаться этих правил дальше. Важно обсудить, как будет распределяться зарплата между супругами. Как показывает практика, люди делят бюджет абсолютно по-разному и никаких общих критериев нет. Если раньше, например, было принято, чтобы мужчина обеспечивал женщину, которая находится в декрете, то сейчас ситуация совершенно непредсказуема.

Выходом из ситуации может стать брачный договор, о котором в России стараются не думать и не говорить. Брачный договор позволяет оговорить не только имущественные права, но и порядок семейных трат и их размеры. Можно прописать, из чьих доходов или в каких долях будут оплачиваться коммуналка, учеба, ежедневные нужды семьи, обслуживание автомобиля, приобретение различного имущества и путешествия.

Если же пара только в начале отношений и тема замужества, детей или совместной жизни пока не поднимается, то лучше повременить с подобными разговорами. Человек может испугаться такого обсуждения или подумать, что партнер меркантилен. Для начала можно в спокойной обстановке обсудить, кто и почему оплачивает счет в кафе. Если мужчина говорит, что привык платить, а женщина отвечает, что привыкла платить сама за себя, то стоит узнать, почему так, и принять это во внимание на будущее.

5. Как говорить о деньгах с детьми

Вашему ребенку семь лет, и он хочет такой же телефон, как у его одноклассника. Но вы понимаете, что в данный момент не можете позволить себе подобные траты. Как сказать об этом ребенку?

Первое и самое важное — детям нужно объяснять, что и откуда берется. Но при этом никогда не обвиняя их в том, что они что-то должны. «Я для тебя работаю, я посвятил тебе всю свою жизнь», — таких фраз быть не должно, ведь ребенок всю жизнь потом считает, что родитель не проживал свою жизнь, а лишь работал для ребенка. Нужно спокойно объяснять, что все стоит денег. И что те продукты, которые вы сейчас купили, вы купили не просто так, а потому что поработали. Очень часто дети не знают, чем занимаются их родители, и не понимают, откуда появляются деньги. Объясните ребенку, что сейчас заработанные деньги важнее потратить, например, на ремонт в квартире. Но что со временем, если ребенок будет хорошо учиться и подождет, вы сможете купить ему заветный телефон.

Благодарим за помощь в подготовке материала взрослого и детского психолога Евгению САЕНКО.

