​«Токсичное» наследство: как от него отказаться

Наследство может стать тяжелой обузой Фото: gstockstudio/Depositphotos.com

Продолжая серию материалов о тонкостях наследования, Банки.ру рассказывает о том, в каких случаях от наследства лучше отказаться и как это сделать.



В июне прошлого года мы публиковали рассказ о женщине, которая благоразумно отказалась от наследования мужу и таким образом уберегла себя от ответственности по его кредиту. Дочери, которая одна вступила в права наследования, вместе с половиной квартиры достался еще и полуторамиллионный отцовский кредит. Расскажем, как сделать так, чтобы не отвечать по чужим долгам.

Свести дебет с кредитом

Далеко не всем известно, что наследник должника при условии принятия им наследства сам становится должником и отвечает перед кредитором. Хорошая новость в том, что отвечает он лишь в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. Иными словами, перед принятием наследства надо провести небольшое расследование и выяснить, что входит в наследственную массу, какие есть обременения на имевшееся у умершего имущество. А также были ли у него другие обязательства перед юридическими и физическими лицами (включая задолженности по платежам за услуги ЖКХ или по членским взносам в садовом товариществе — они, увы, наследуются вместе с имуществом). О том, какие шаги необходимо предпринять, чтобы все это выяснить, Банки.ру частично рассказывал в предыдущем материале.

В дополнение к этому рекомендуем проверить, не находится ли наследуемое имущество в залоге. Все движимое имущество, например автомобиль, можно проверить в реестре залогового имущества , недвижимое — в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Все сделки, в том числе передача имущества в залог при заключении ипотечной сделки, заносятся в этот реестр либо по заявлению сторон договора, либо нотариусом, заверявшим сделку ( глава 4 федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» (ФЗ № 102), а также в соответствии со статьей 29 федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (ФЗ № 122)).



Также настоятельно рекомендуем проверить, нет ли действующих исполнительных производств в отношении наследодателя. Если они есть, то полученное вами наследство может растаять как дым, когда приставы доберутся до его имущества. Это касается счетов в банке, движимого и недвижимого имущества. Наличие исполнительных производств можно проверить на сайте Федеральной службы судебных приставов . Достаточно указать только имя, фамилию, отчество, дату рождения человека и город его проживания.

Неприкосновенное имущество

Итак, вы решили, что без причитающегося вам наследства лучше обойтись. Как от него отказаться? В соответствии с пунктом 2 статьи 1157 Гражданского кодекса РФ отказ от наследования необходимо произвести в течение шести месяцев с момента смерти наследодателя и только в нотариальном порядке, подав соответствующее заявление нотариусу (или лицу, исполняющему обязанности нотариуса) по месту открытия наследственного дела на основании пункта 1 статьи 1159 ГК РФ.

«В случае нахождения наследника в другом регионе заявление об отказе от принятия наследства может быть подано по почте или через представителя. Однако такое заявление обязательно должно быть удостоверено нотариально. Обратиться за удостоверением возможно к любому нотариусу вне зависимости от места его нахождения, в том числе и по месту жительства наследника (пункт 2 статьи 1159 Гражданского кодекса РФ)», — поясняет руководитель департамента контроля качества НЮС «Амулекс» Нурида Ибрагимова.

Существует и более простой вариант непринятия наследства: можно не проявлять себя в рамках наследственного дела как наследник, не заявлять о вступлении в права наследования. Но в подобной ситуации необходимо не делать ничего, что может квалифицироваться как действия по фактическому принятию наследства (статья 1153 ГК РФ).

Если вы собираетесь игнорировать потенциальное наследство, вы не должны быть зарегистрированы совместно с наследодателем, распоряжаться вещами умершего, оплачивать за него коммунальные платежи и налоги на недвижимость, проживать в квартире умершего, оберегать его от посягательств третьих лиц и т. д. Если вы совершите что-то из вышеперечисленного, то будете считаться наследником и отвечать в том числе по долгам умершего.

Все вышесказанное относится к наследникам как по закону, так и по завещанию. И включенные в завещание, и наследники по закону отказываются от своих прав или не принимают наследство в одинаковом порядке. Наличие завещания ни к чему не обязывает перечисленных в нем лиц.



Если завещание составлено на все имущество наследодателя в пользу кого-то другого, вообще нет необходимости совершать какие-либо действия, поскольку он не указан в завещании и принимать ему нечего. Например, сыну от первого брака, не претендующему на имущество умершего отца, который завещал все ребенку от второго брака, можно не беспокоиться.

Если же завещание составлено лишь на часть имущества (например, квартиру) и его принимает наследник, указанный в завещании (скажем, старшая дочь), а оставшееся имущество (например, загородный дом) остается незавещанным, то оно переходит в часть наследственной массы, причитающейся наследникам по закону. В этом случае можно либо написать нотариально заверенный отказ, либо не предпринимать никаких действий, как и в случае, когда нет никакого завещания.

Если наследник несовершеннолетний

Довольно рискованный вариант — принимать наследство, если имеется несовершеннолетний наследник, за которого его опекун отказался вступить в права, или же если такой наследник просто не заявил о своих правах.

Конечно, отказы несовершеннолетних дело довольно редкое, ведь для этого нужно согласие органов опеки и попечительства — такие сделки можно совершать только с их согласия. А органы опеки еще нужно убедить в необходимости такого шага. Единственным разумным доводом может быть наличие у наследодателя долгов, по стоимости превышающих наследственную массу. Но в этом случае, возможно, и другим родственникам стоит подумать об отказе: зачем наследовать долги и проблемы?

В любом случае отказавшийся от своих прав или никак не проявивший себя несовершеннолетний наследник создает дополнительные риски. «При достижении совершеннолетия у ребенка появится возможность восстановить срок для принятия наследства и принять его в судебном порядке, так как у него имелась уважительная причина пропуска срока для принятия наследства — неисполнение законными представителями обязанности по защите его прав, — предупреждает Нурида Ибрагимова. — Соответственно, если какое-либо имущество из наследственной массы еще осталось к этому моменту, оно будет перераспределяться наследнику, а компенсация стоимости утраченного будет взыскана в денежном выражении с лица, принявшего наследство ранее».

Иными словами, прежде чем радоваться наследству и принимать его, нужно сто раз подумать и попытаться выяснить, что вам уготовано.

Полина ПАРКЕР, для Banki.ru