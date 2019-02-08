​Квест для наследников

Самостоятельно найти завещание практически невозможно Фото: Observer/Depositphotos.com

Кто из нас не мечтал о богатом американском дядюшке, который внезапно оставил бы в наследство миллионы… Но в жизни все не так, как в кино, когда вас сам находит и осчастливливает поверенный почившего, — зачастую за наследством приходится побегать. Как узнать, что вы можете претендовать на наследство, и как его найти, Банки.ру рассказывает во втором тексте «наследственной серии».



За семью печатями



Ситуация с наследством не всегда проста, даже внутри семьи в узком понимании: мать-отец-дети. Объекты недвижимости, как правило, на виду, тайком завести автомобиль тоже не очень реально, но даже близкие родственники могут не знать о наличии у отца/матери семейства счетов в банках и/или кредитов, а также брокерского счета, индивидуального инвестиционного счета (ИИС), пенсионной программы в НПФ. А все это, между прочим, можно унаследовать.

Все еще сложнее, если у вас великое множество дядюшек-тетушек (особенно бездетных) или с какими-то ветвями семьи вы вовсе не общаетесь (например, одна моя знакомая только в 40 лет увидела своих сводных сестер по отцу, живущих в другом городе).

Оставить вам наследство могут, естественно, и не кровные родственники, но только по завещанию или, например, договору ренты с пожизненным содержанием. В последнем случае вы точно будете знать, что вам причитается, а вот даже наличие завещания ничего не гарантирует — если вам его не показали или не отдали в руки. Как признаются юристы, очень много завещаний остаются не предъявленными или обнаруживаются, когда срок открытия наследственного дела (шесть месяцев после смерти человека) истек.

«Квест» по получению наследства состоит из нескольких частей. Первая — узнать о том, есть ли завещание и упомянуты ли вы в нем. Вторая — вне зависимости от наличия завещания найти все имущество умершего родственника и выяснить его кредитную историю, так как наследники отвечают по долгам наследодателя в объеме наследуемого имущества. Третья — разобравшись с дебитом и кредитом умершего, решить, нужно ли вам принимать наследство.

Поиск «карты сокровищ»

Найти завещание самостоятельно (без помощи нотариуса), если вам не отдали его в руки или не сказали, где оно лежит, практически невозможно. У вас есть три варианта действий: спросить других потенциальных наследников, нет ли у них завещания; обратиться к нотариусу, чтобы открыть наследственное дело, а после этого с его помощью искать завещание и других претендентов на имущество покойного; ждать, пока кто-нибудь предъявит завещание, в котором вы упомянуты. Открыть наследственное дело можно, только являясь наследником по закону или же имея на руках завещание.

Кто может стать наследником по закону

К первой очереди наследников относятся муж/жена, дети, родители, в том числе не кровные родственники, то есть усыновители и усыновленные. Косвенно к первой очереди относятся внуки и правнуки, но они наследуют по представлению — если нет прямых наследников, то есть внуки получат имущество бабушек и дедушек, только если их родители уже умерли. Бабушка также может получить наследство от внука, но только если его родителей уже нет в живых.

Во вторую очередь наследниками становятся братья и сестры, в том числе те, с которым есть только один общий родитель, племянники и племянницы (по представлению).

К числу наследников по закону также относятся иждивенцы умершего. Как наследуют они, Банки.ру рассказывал в предыдущем материале.

В доле: с кем придется делиться наследнику Банки.ру решил разобраться в сложной теме наследования по закону и по завещанию. Сегодня мы публикуем первый материал серии с ответом на вопрос, кого нельзя обойти при разделе наследуемого имущества.

Итак, имея на то основание, мы идем открывать наследственное дело (сделать это необходимо в течение шести месяцев после смерти наследодателя) и выяснять, не было ли завещания и есть ли другие претенденты. При себе необходимо иметь свидетельство о смерти человека (оригинал выдается всем потенциальным наследникам по закону) и документы, подтверждающие родство. Последнее иногда весьма непросто сделать, особенно с родней по отцовской линии, а также с бабушками и дедушками: нужно предъявить как минимум два свидетельства о рождении, если никто не менял фамилии. Если же менял — нужно документальное тому подтверждение.

Наследственное дело по общему правилу заводится по месту жительства наследодателя, в исключительных случаях — по месту нахождения основной части его имущества (например, дома или квартиры). Стоит иметь в виду, что завещание может заверять один нотариус, а открывать наследственное дело — совершенно другой.

Более того, человек имеет право написать и заверить завещание в любой точке страны, так что до недавнего времени поиск завещания действительно мог превратиться в настоящий квест. Сейчас узнать, имеется ли завещание, можно, обратившись с запросом к любому нотариусу, который получит информацию через Единую информационную систему нотариата («еНот»), рассказывает адвокат Антон Пуляев, заместитель председателя коллегии адвокатов «Де-юре».

Почему без нотариуса не обойтись? Доступом к информации из базы «еНот» обладают исключительно нотариусы либо уполномоченные на совершение нотариальных действий лица. «Данная информация обывателю недоступна, поскольку тайна завещания распространяется на сведения, касающиеся содержания завещания, его совершения, изменений или отмены, в соответствии со статьей 1123 Гражданского кодекса РФ», — поясняет руководитель департамента контроля качества НЮС «Амулекс» Нурида Ибрагимова.

С 1 января 2018 года произошел окончательный переход на электронный оборот и информация обо всех нотариальных действиях, удостоверении завещаний в том числе, подлежит внесению в единую базу при их регистрации в реестре нотариальных действий, говорит юрист. Все изменения или отмена завещания также должны вноситься в базу, причем незамедлительно после совершения нотариальных действий.

А вот узнать, есть ли другие претенденты на наследство (заведено ли наследственное дело), можно без нотариуса — через специальный сервис на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты «Реестр наследственных дел» , уточняет Антон Пуляев. Если наследственное дело уже открыто другим наследником, тогда нужно обращаться к тому же нотариусу.

Поиск «клада»: официальный путь

Очень важно найти полную информацию о том, что входит в наследство (недвижимость, счета в банке, брокерский счет, ИИС, пенсионная программа в НПФ), иначе вы можете просто не получить то, о чем не знаете (если нет завещания). Не менее важен вопрос обременений на это имущество и наличие кредитов в банке и долгов физлицам, но к этой теме мы вернемся в следующей статье цикла.

Если есть завещание, в теории, все оставляемое в наследство имущество должно быть там перечислено. Но все мы знаем, что у старшего поколения часто есть психологические сложности с составлением завещания. Некоторые просто не хотят думать о смерти и о том, что будет с их наследниками; другим нравится держать в напряжении близких, манипулировать ими, чтобы добиться внимания и заботы.

Например, у моей знакомой очень властная мама после 70 лет начала в открытую шантажировать детей и внуков тем, что напишет завещание и оставит всю записанную на нее недвижимость (две квартиры и зимняя дача) первому встречному (условно — тем, кто будет лучше о ней заботиться). В итоге дети боялись лишний раз смотреть в сторону взбалмошной старушки и выполняли все ее прихоти, чтобы не остаться без жилья. Понять, пустые ли это угрозы, реальный план или уже совершенное действие, было невозможно. Выяснить официально — тоже.

До момента смерти завещателя сохраняется тайна завещания, за разглашение которой законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность. Естественно, наследодатель может рассказать о содержании завещания кому угодно, а также показать или отдать его в руки. Но без его воли узнать, что кому достанется, по закону невозможно.

Даже если есть завещание и вы знаете его содержание, может оказаться, что оно включает не все имущество, или наоборот, в нем может быть указано что-то уже проданное или подаренное наследодателем. «Это может быть, если человек составил завещание, а потом у него появилось новое имущество, которое не включено в документ. Либо, напротив, человек отписал вам квартиру в завещании, а потом продал ее, а документ о наследовании не успел или не захотел обновить. Имущество наследодателя, не поименованное в завещании, будет наследоваться по закону», — разъясняет Рустам Исмайлов, директор департамента частного обслуживания ООО «3В Консалтинг». То есть, допустим, завещание составлено на вас, в нем названы дача и квартира, но к моменту смерти завещателя он успел еще приобрести, скажем, автомобиль. Если есть другие наследники (например, ваши братья-сестры), то дача и квартира достанутся вам, а не упомянутый в завещании автомобиль придется поделить на всех. В обратной ситуации — когда имущество поименовано в завещании, но оно продано, подарено или уничтожено, оно просто исключается из наследственной массы и не подлежит замене другим имуществом, поясняет Рустам Исмайлов.

В любом случае, даже если есть завещание, вам стоит обратиться к нотариусу, который ведет наследственное дело, и попросить его направить запросы в различные органы. «По недвижимости необходимо запрашивать Росреестр, по автомобилям — ГИБДД, по открытым счетам и вкладам запросы направляются в банки, относительно пенсионных накоплений информация предоставляется НПФ», — поясняет Рустам Исмайлов. Эти действия сильно помогут в поисках имущества наследодателя и в случае отсутствия завещания.

Стоит иметь в виду особенности системы хранения и предоставления информации об имуществе. Органы Росреестра и ГИБДД, например, предоставляют сведения только в рамках одного субъекта РФ. «Если нотариус истребует сведения из Росреестра по Москве, то будет получена информация об имуществе наследодателя в Москве, а, например, дача в Подмосковье или нежилое помещение в Новом Уренгое в ответе Росреестра уже не будут указаны — для этого нужно направить запрос в соответствующий территориальный орган», — уточняет Исмайлов. Таким образом, если вы подозреваете, что у вашего почившего родственника мог остаться унаследованный от бабушки домик на исторической родине или квартира в городе, куда он часто ездил в командировки, стоит отправить запросы в тот регион.

Сам себе детектив

Получается, что вне зависимости от наличия завещания наследники часто не владеют информацией о состоянии дел умершего, а также без документов на наследуемое имущество. Для составления полного списка имущества, входящего в наследственную массу, придется проявить немного изобретательности и провести собственное расследование.

Любые взаимоотношения с финансовыми институтами оставляют следы: договоры в бумажном и электронном виде, СМС-сообщения о движениях по счету и размере текущего платежа по кредиту, электронные письма, банковские карточки в бумажнике и прочее. С их помощью можно как минимум выявить финансовые организации, клиентом которых покойный являлся. Поняв это, можно отправить запрос через нотариуса или напрямую, предъявив документ о смерти и доказательства ваших родственных связей.

Начать нужно с настоящего обыска, как бы неприятно это ни звучало. Люди часто записывают логины и пароли, они могут быть запомнены на компьютере и/или смартфоне, поэтому стоит изучить не только бумаги, но и записные книжки, архив электронной почты, СМС-сообщений, посмотреть входящие и исходящие звонки.

Если вы не знаете, был ли у человека счет в негосударственном пенсионном фонде, можно попробовать выяснить это через портал gosuslugi.ru, сделав запрос о состоянии пенсионного счета — данные о нем должны храниться в ПФР. Для этого, правда, необходимо знать явки-пароли умершего для входа в систему.

Информацию о наличии индивидуального инвестиционного счета или брокерского счета без соответствующих документов получить будет проблематично. Единственное, что можно сделать, — направить запросы в крупнейшие управляющие компании.

Документы на автомобиль, если он имеется, непременно должны найтись: без них управлять транспортным средством нельзя. Наличие полиса ОСАГО — это, кстати, также (по закону) непременное условие управления автомобилем, так что он должен где-то быть, если есть машина.

Полина ПАРКЕР, для Banki.ru