В доле: с кем придется делиться наследнику

Делиться надо. По закону Фото: bloomua/Depositphotos.com

Банки.ру решил разобраться в сложной теме наследования по закону и по завещанию. Сегодня мы публикуем первый материал серии с ответами на вопрос, кого нельзя обойти при разделе наследуемого имущества.



Представьте: вы — единственный ребенок, все детство и юность прожили в родительской квартире, женившись (выйдя замуж) переселились к супругу, но были уверены, что дом вашего детства когда-нибудь станет вашей нераздельной собственностью (даже завещание есть на этот счет!). Но ваша мама вдруг взяла и после смерти папы вышла замуж снова. В итоге после ее кончины на вашу (вроде бы) квартиру оказался еще один претендент — отчим. Какие он имеет права и что может отсудить?

Несговорчивый Денис Иванович

Подобная история случилась с моим знакомым Евгением К. Мама его, Антонина Петровна, правда, была женщиной разумной и ответственной — составила завещание, в котором черным по белому было написано, что квартира должна полностью отойти единственному сыну. Между тем Денис Иванович, второй муж Антонины Петровны, оказался категорически не согласен с таким решением и начал требовать ни много ни мало половину квартиры в качестве «супружеской доли».

Сын Антонины Петровны, испытывая угрызения совести и пиетет к отчиму, предложил выплатить ему 2 млн рублей, то есть треть стоимости квартиры. Предложение было весьма щедрое, так как ни на какую супружескую долю отчим претендовать не мог: квартира была кооперативная, пай был выплачен до заключения брака. Недвижимость была имуществом, приобретенным не в браке, соответственно, дележу между супругами не подлежала. При наличии завещания в пользу сына второй муж Антонины Петровны мог претендовать лишь на обязательную долю как пенсионер (есть определенная категория лиц, которым необходимо выделить долю в наследстве, даже при наличии завещания, но об этом чуть позже).

Наследники первой очереди: супруг, дети, родители. Наследники второй очереди: полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки и бабушки.

Отчим Евгения понимать реальную ситуацию никак не хотел и буквально «закусил удила»: подал в суд в попытке оспорить завещание и требовал уже ¾ от квартиры, половину как супружескую долю и еще четверть как половину от наследуемой по закону части квартиры. Для признания завещания недействительным он пытался доказать, что Антонина Петровна была недееспособна в момент подписания завещания.

Отметим в скобках, что для такого решения суда необходимы очень веские основания: человек должен как минимум стоять на учете в психоневрологическом диспансере. При попытке оспорить завещание на основании недееспособности обязательно привлекается нотариус, который его заверял. В данном случае нотариус подтвердил вменяемость и дееспособность завещателя, психиатрических диагнозов Антонина Петровна не имела, так что вопрос был снят с повестки дня.

А что если Денису Ивановичу удалось бы отменить завещание? Получил бы он вожделенные три четверти квартиры? Конечно, нет! Как мы уже выяснили, на супружескую долю в квартире, купленной до брака, он права не имел. Так что при аннулировании завещания наследство делилось бы поровну между всеми наследниками первой очереди (супруг, дети, родители, усыновители, усыновленные), в данном случае — между актуальным на момент смерти женщины мужем и единственным сыном. То есть при отсутствии завещания или его аннулировании в нашей истории Денису Ивановичу могла бы достаться половина квартиры.



На общую долю супругов он мог бы претендовать в случае муниципальной квартиры или квартиры, приобретенной в браке. В этом случае, действительно, сначала была бы выделена супружеская доля (половина), а затем уже остаток делился бы поровну между всеми наследниками первой очереди.

Однако завещание оказалось действующим, и по суду Евгению пришлось выделить отчиму обязательную долю в размере 1/6. Обязательная доля в данном случае должна составлять ¼ (не меньше половины от наследуемого по закону), но суд может уменьшить ее, если другой наследник проживал в квартире и платил за коммунальные услуги. При выделении обязательной доли суд может учесть все обстоятельства, в том числе и материальное положение наследников, наличие у них постоянной работы, иждивенцев и пр.

Внуки наследуют в порядке первой очереди по праву представления: после бабушки и деда только в случае, если их родители умерли раньше бабушки или дедушки (статья 1146 ГК РФ).

Против выделения 1/6 пасынок, собственно, и не возражал, ведь эта доля оказалась вдвое меньше того, что он предлагал Денису Ивановичу изначально.

Вот только пользоваться квартирой законному наследнику по завещанию оказалось невозможно, пока отчим был жив, так как на выкуп Евгением его доли он никак не соглашался. Явочным порядком он занял целую комнату в трехкомнатной квартире (его 1/6 — это примерно полкомнаты плюс доля от мест общего пользования, но выделить эту часть не представляется возможным). На продажу квартиры Денис Иванович тоже не соглашался, поскольку в этом случае ему достался бы все тот же миллион рублей, который его категорически не устраивал. Так и жил до своей кончины один в трехкомнатной квартире — Евгений постеснялся подселять к нему арендаторов или выросшую и жаждущую самостоятельности дочь. После смерти Дениса Ивановича его долю поделили две его дочери, которые согласились взять причитающееся им деньгами. Только тогда Евгений смог вернуться в отчий дом и привести туда жену — все годы брака они прожили вместе с тещей.

Принятие наследства по закону и при завещании. Комментарий юриста



Нурида Ибрагимова, руководитель департамента контроля качества НЮС «Амулекс»:

При наследовании по закону, согласно статье 1148 ГК РФ, в число наследников, принимающих наследство, обязательно включаются нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, к которым относятся:



1) наследники последующих очередей (например, бабушки и дедушки, братья и сестры. — Прим. Банки.ру), если:

— они являлись нетрудоспособными ко дню открытия наследства (то есть ко дню смерти наследодателя);

— они не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

2) граждане, которые не входят в круг наследников, но:

— ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении;

— не менее года до смерти наследодателя проживали совместно с ним.

При наличии других наследников по закону все нетрудоспособные иждивенцы наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

При отсутствии других наследников по закону указанные нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

При наличии завещания появляется понятие обязательной доли (статья 1149 ГК РФ).

Право на обязательную долю имеют:

— несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;

— его нетрудоспособные супруг и родители;

— нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, перечисленные выше.

Такие наследники наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Таким образом, если при наследовании по закону такой наследник имел бы ½ наследства, то обязательная доля при наличии завещания составит ¼.

Также необходимо отметить, что согласно пункту 31 постановления пленума Верховного суда РФ от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике по делам о наследовании» при определении наследственных прав к нетрудоспособным в указанных случаях относятся:

— несовершеннолетние лица;

— граждане, достигшие возраста, дающего право на установление трудовой пенсии по старости вне зависимости от назначения им пенсии по старости (ФЗ № 495-ФЗ от 25.12.2018);

— граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы, вне зависимости от назначения им пенсии по инвалидности.

От обязательной доли можно отказаться, как и от обычного права наследовать по закону или по завещанию. Как это сделать, расскажем в следующем материале серии.

Полина ПАРКЕР, для Banki.ru