Ипотека не выдалась

Россияне отложили оформление ипотеки в ожидании снижения ставок Фото: mandygodbehear/Depositphotos.com

Россияне «притормозили» оформление ипотечных кредитов. Уровень конверсии одобренных заявок снизился до рекордно низких 25%.



«Рост числа выдаваемых ипотечных кредитов, который мы наблюдали в последние несколько лет, немного снижается. Анализ входящего потока заявок показал, что в марте 2019 года отмечен рекордно низкий показатель take rate (уровень конверсии одобренных заявок) — всего 25%, когда в среднем он составляет 40%», — говорит генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Меньше, но больше

О том, что интерес к ипотечному кредитованию снизился, свидетельствуют и данные Центробанка. Так, за январь — март в России было выдано 284 тыс. ипотечных кредитов на сумму 618 млрд рублей.

Число выданных ипотечных кредитов в начале этого года снизилось на 5%, а общая сумма — увеличилась на 6%.

В «Эквифаксе» указывают, что возросла средняя сумма кредита. «Растет средняя сумма выдаваемых кредитов на покупку недвижимости. По итогам первых трех месяцев 2019 года она составила 2,46 миллиона рублей, что на 23% больше, чем в первом квартале 2018-го. В совокупности эти факторы могут говорить о том, что кредиторы стали тщательнее подходить к вопросу оценки потенциального заемщика, предпочитая выдавать более крупные суммы надежным клиентам», — рассуждает Лагуткин.

«Уровень конверсии одобренных заявок в кредиты мог снизиться в связи с тем, что заемщики временно отложили покупку квартиры в ожидании снижения ставок. Кроме того, клиенты могли не уложиться в срок действия одобренной заявки из-за затянувшихся поисков подходящего объекта недвижимости», — отмечает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

На решение о том, чтобы отложить оформление ипотечного кредита, влияет закредитованность и отсутствие перспектив, добавляет генеральный директор компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин. «На сегодняшний день существует излишняя закредитованность населения, размер задолженности россиян перед банками оценивается в 14,9 триллиона рублей. В последнее время увеличилось количество просрочек по выплате кредитов гражданами. Конечно же, это связано с тем, что продолжительное время падают реальные доходы россиян», — считает он.

Надо принимать в расчет, что произошло изменение условий со стороны банков, указывает генеральный директор «БизнесДром» Павел Самиев. «Банки практически перестали выдавать ипотеку с низким первоначальным взносом, кроме того, стали более строго оценивать доходы и платежеспособность. Так что некоторое ужесточение условий со стороны банков произошло. Что касается заемщиков, возможно, что, получая итоговое предложение от банка, они понимают, что условия не вписываются в их ожидания. Возможно также, что заявки подаются в несколько банков, заемщик выбирает более привлекательные, и один банк фиксирует отказ, а второй выдает кредит», — размышляет Самиев.

Заемщики не заслужили одобрения?

Банки, в свою очередь, утверждают, что не меняют свои подходы к оценке заемщиков и ориентируются на рост ипотечных портфелей.

По данным ОКБ, уровень одобрения ипотечных заявок в I квартале 2019 года составил 72%, что на 8 процентных пунктов меньше уровня I квартала 2018-го. Опрошенные представители банков («Открытия», ВТБ, Абсолют Банка, МКБ) говорят о том, что не ужесточают требования к заемщикам и стабильно выдают кредиты. Так, ВТБ по итогам I квартала 2019 года заключил 61 тыс. ипотечных сделок на общую сумму 148 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем продаж вырос на 53%. Размер ипотечного портфеля ВТБ по состоянию на 1 апреля составил более 1,464 трлн рублей.

«У нас показатель одобрения заявок по итогам первого квартала составляет 65—75% в зависимости от категории клиента и канала привлечения. По сравнению с прошлым годом этот показатель практически не изменился. Никакого ужесточения требований не было. Основная причина, по которой банк отклоняет заявки, — это плохая кредитная история, остальные причины носят индивидуальный характер», — рассказывает управляющий директор управления развития ипотеки банка «Открытие» Анна Юдина.

Банки делают все возможное, чтобы упростить доступ к ипотечным кредитам, отмечает директор по цифровым технологиям ГК «Миэль» Юлия Федулаева. «Сейчас доступны различные формы подтверждения дохода, и на ставку по кредиту, как правило, этот параметр не влияет. «Облегчился» набор документов для скоринга, а форма предоставления информации содержит минимум сведений и стремится к универсальной для всех участников рынка. Это стало возможным в том числе благодаря интеграционным шлюзам с другими организациями и учреждениями. Созданы веб-сервисы для самоодобрений — теперь пользователь, не будучи специалистом в кредитовании, может оформить заявку и получить кредит самостоятельно», — говорит она.

Ставки сделаны

По данным информационно-аналитической службы Банки.ру, во II квартале 2019 года большинство банков снижали ставки по ипотеке и запускали новые предложения. «Прежде всего, они корректировали условия программ на рефинансирование ипотечных займов сторонних банков и условия предоставления семейной ипотеки, ставка по которой была зафиксирована правительством на весь срок кредита в размере 6% годовых (при этом ряд банков сейчас привлекают заемщиков, выдавая эти кредиты по ставке ниже 6% годовых, субсидируя часть ставки за свой счет). По состоянию на текущий момент средняя ставка по ипотеке, по нашим наблюдениям, составляет порядка 10,3% годовых», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.

По словам Самиева, до осени предпосылок для изменения ставок нет. «Сейчас будет период, когда ставки будут стабильны. В ближайшей перспективе нет предпосылок как для повышения, так и для снижения. До следующего движения ключевой ставки ипотечные ставки меняться не будут», — предполагает он.

«По нашему прогнозу, до конца первого полугодия 2019-го существенных изменений ипотечных ставок на рынке не будет. Перспективы их снижения могут появиться во второй половине года, если Банк России перейдет к смягчению кредитно-денежной политики и понизит ключевую ставку», — говорит Екатерина Щурихина.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru