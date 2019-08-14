оденьгахпросто: как досрочно погасить кредит без осложнений

Хочешь снизить переплату по кредиту — гаси долг досрочно. С чего начать и как не допустить обидных ошибок?

Досрочка — лучший друг заемщика. Каким бы ни был кредит, отдавать его лучше быстрее, чем рассчитывает банк, чтобы в итоге снизить переплату по ссуде. Естественно, такой подход не всегда нравится кредиторам — банки научились разными способами отдалять заемщика от погашения долга раньше намеченного срока.

Когда досрочка выгодна?

Посчитать, сколько вы выиграете, если вернете кредит досрочно, можно с помощью кредитного калькулятора. В Сети можно найти много сервисов, которые позволяют провести такой анализ. Например, калькулятор Банки.ру поможет вычислить выгоду при сокращении срока ссуды. На финальный результат влияет не только срок кредита и ставка, но и вид платежа. При дифференцированных платежах клиент гасит сразу и «тело» долга, и проценты. Финансовая нагрузка становится меньше по мере приближения к концу срока договора, поэтому на любом этапе досрочка выгодна. Размер аннуитетных платежей со временем не меняется, но заемщик выплачивает сначала проценты, а потом «тело» кредита. Чем раньше клиент начнет осуществлять дополнительные отчисления, тем меньше переплата.

Досрочка — право заемщика, но условия диктует банк

Гражданский кодекс встает на сторону клиента во многих вопросах досрочного погашения кредита. Например, заемщик может выплачивать долг раньше срока даже без согласия банка. Достаточно просто уведомить кредитную организацию о своих планах не меньше чем за 30 дней. Проценты выплачиваются только за фактический срок пользования ссудой. Правда, банки нередко прописывают в кредитном договоре условия и сроки досрочного погашения кредита: сколько месяцев должно пройти с момента выдачи, есть ли лимиты по суммам, можно ли оформить частичную досрочку. Если вы планируете выплачивать долг быстрее графика, изучите пункты об этом в кредитном договоре. Так вы обезопасите себя от возможных штрафных комиссий.

Вносить досрочку полностью или частями?

Вы можете досрочно погасить долг полностью или частично, если это допускает ваш договор. Если вам доступна опция частичного погашения, не пренебрегайте ею. Специально копить крупную сумму без особой необходимости бессмысленно: чем раньше внесен дополнительный платеж, тем меньше в итоге переплата.

Хочу сразу же закрыть кредит досрочно. Что делать?

Для погашения кредита вам необходимо внести сумму, равную остатку по «телу» кредита и начисленным процентам. Чтобы полностью рассчитаться с кредитором раньше срока, нужно обратиться в банк с заявлением. Если ваше требование не противоречит договору, проблем не возникнет. Чтобы узнать, сколько нужно платить, запросите в банке точную сумму задолженности. Внесите все до копейки, предусмотрев возможные комиссии за перевод. Получите в банке справку о том, что кредит закрыт и задолженности больше нет.

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Как действовать при частичном погашении кредита?

Частичная досрочка предполагает пересмотр графика платежей, поскольку долг гасится опережающими темпами. Сейчас большинство банков разрешают клиентам делать это дистанционно — достаточно просто внести на счет большую сумму, чем рассчитано изначально. Новый график платежей можно узнать сразу же через интернет-банк или мобильное приложение. Можно действовать и по старинке: внести досрочный платеж в отделении и там же попросить новые расчеты о порядке возврата кредита. Узнайте в банке, можно ли упростить и как-либо автоматизировать процедуру частичного погашения.

Однако при таком способе досрочки стоит уточнить порядок списания внесенных средств в счет долга. От этого зависит, придется ли вам вносить и обычный месячный платеж. Например, внеочередной платеж может полностью пойти на досрочное погашение, и это не отменяет обязанности клиента внести фиксированную сумму в дату платежа. Досрочка может раздробиться: часть будет удержана как ежемесячный платеж, а остаток пойдет на досрочное погашение или вовсе перенесется на следующий месяц. Все эти тонкости лучше уточнить в банке заранее.

Что выгоднее: сокращать ежемесячный платеж или срок кредита?

Если у вас есть выбор той или иной опции, это хорошо. Можно просчитать каждый из сценариев конкретно для своей ситуации. Как правило, сокращение срока кредита обеспечивает меньшую переплату. Этот вариант досрочного погашения чаще всего рекомендуют банковские менеджеры.

Однако вариант со снижением платежа отбрасывать не стоит. Схему можно усложнить ради большей выгоды. Допустим, заемщик выбирает уменьшение размера платежа, но продолжает платить прежнюю сумму, предусмотренную графиком. С каждым разом обязательный платеж будет уменьшаться, а «излишек» — вноситься досрочно. Рано или поздно вам хватит денег, чтобы полностью погасить долг раньше намеченного времени. Этот прием хорошо работает, если кредит длинный и у клиента есть возможность регулярно вносить больший платеж. Кроме того, он более безопасен: если в какой-то момент у вас возникнут трудности с финансами, ваш стандартный платеж по ссуде будет меньше, чем сейчас.

Кажется, кредит закрыт досрочно. Что-то еще нужно сделать?

Не забудьте получить в банке письменное уведомление о том, что долг погашен, а кредитный договор закрыт. Через две-три недели после этого можно проверить свою кредитную историю, чтобы убедиться, что банк корректно передал информацию в БКИ. Бывают ситуации, когда игроки «забывают» обновить данные и за клиентом остается долг. Кроме того, досрочное погашение кредита в некоторых случаях дает право на частичный возврат средств, которые вы потратили на страховку.