Ежегодный объем выдачи ипотеки планируется увеличить с 3 трлн до 6,2 трлн рублей. Это необходимо для выполнения указа президента РФ. Об этом замминистра финансов Алексей Моисеев рассказал в ходе выступления на парламентских слушаниях в Госдуме.



«Мы планируем в рамках нацпроекта довести размер рынка ипотеки до 17 триллионов рублей по сравнению с 6,5 триллиона рублей сейчас. И ежегодный объем выдачи кредитов практически удвоить — с 1,5 миллиона до 2,2 миллиона рублей и в рублях с трех до 6,2 триллиона выдачи ежегодно», — пояснил он.

«Таким образом, сможем выполнить указ президента, во-вторых, это приведет объем нашего рынка ипотеки в некое соответствие с мировым стандартом по отношению к ВВП», — подчеркнул Моисеев.