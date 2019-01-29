«Единая Россия» запускает всероссийский мониторинг изменения тарифов страхового полиса ОСАГО для водителей легковых автомобилей. В ходе мониторинга будет проверена стоимость полисов у компаний — лидеров рынка ОСАГО по итогам 2018 года: «АльфаСтрахования», «РЕСО-Гарантии», «Ингосстраха», «Росгосстраха», ВСК; по итогам мониторинга будет составлен рейтинг компаний по стоимости ОСАГО. Об этом, как сообщается на сайте «Единой России», рассказал координатор партийного проекта «Безопасные дороги», заместитель председателя комитета Государственной думы по транспорту и строительству Владимир Афонский, комментируя изменение стоимости страхового полиса ОСАГО.

«В адрес партпроекта поступает множество жалоб от автомобилистов, поскольку новый тарифный коридор ОСАГО довольно широкий, из-за чего стоимость в разных страховых компаниях стала очень сильно отличаться. Сегодня автовладельцам нужно довольно долго выяснять, какие тарифы действуют в той или иной компании. Разница может быть больше чем на тысячу рублей. В связи с этим в рамках работы партпроекта «Безопасные дороги» стартует мониторинг стоимости полиса ОСАГО, который наши активисты проведут во всех регионах страны. После анализа и обобщения его результаты будут переданы в Минтранс РФ и Центробанк для проработки мер по ограничению роста стоимости полисов. Кроме того, на основе полученной информации мы подготовим рейтинг страховых компаний по стоимости полиса ОСАГО», — подчеркнул Афонский.

По его словам, повышение цен в пределах от 1% до 10% коснулось 42 регионов, или почти 60% покупателей. Снижение цен на 0,1—16,5% произошло в 19 регионах, на которые приходится до 31% клиентов компаний.

«Ряд крупнейших страховых компаний после расширения тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз подняли максимальную ставку базового тарифа для легковых машин, в отдельных регионах — на 15—20%, до 4 736—4 942 рублей. Теперь минимальный тариф у этих компаний составил 3 706 рублей, что на 8% выше прежней минимальной ставки (3 432 рубля) и на 34% выше нынешней минимально возможной ставки (2 746 рублей). То есть в среднем цены на полисы ОСАГО оказались выше, чем в прошлом году», — пояснил координатор партпроекта «Безопасные дороги».



С 9 января Центробанк расширил тарифный коридор, в пределах которого могут действовать страховщики. Диапазон базовых ставок для легковых автомобилей теперь составляет от 2 746 до 4 942 рублей (вместо прежних 3 432—4 118 рублей).

